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ГБР и СБУ пришли с обысками на Суспильне

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Руководство подозревают в злоупотреблении служебным положением.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
prm.ua

Государственное бюро расследований совместно с СБУ наведалось с обысками на Суспильне. Об этом информирует  пресс-служба ГБР.

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Известно, что сотрудники силовых ведомств проводят обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении должностных лиц Суспильного. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

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В бюро акцентируют, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.

Напомним, СБУ и ГБР проводят обыски в Раде из-за сенсорной кнопки. В помещение Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения и без решения суда зашли 12 сотрудников СБУ и ГБР. 

 

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Теги: обыски, ГБР, СБУ, Суспильне
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