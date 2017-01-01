ГБР и СБУ пришли с обысками на Суспильне

Руководство подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Государственное бюро расследований совместно с СБУ наведалось с обысками на Суспильне. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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Известно, что сотрудники силовых ведомств проводят обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении должностных лиц Суспильного. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

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В бюро акцентируют, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.

Напомним, СБУ и ГБР проводят обыски в Раде из-за сенсорной кнопки. В помещение Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения и без решения суда зашли 12 сотрудников СБУ и ГБР.

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