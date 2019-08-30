Новый генпрокурор начал работу с публикации фейка

Рябошапка оскандалился в первый день работы.

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка оскандалился в первый день своего назначения, опубликовав на своей странице фейковую новость.

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Речь идет о горячей теме обмена пленными между Украиной и Россией. В то время, пока украинские СМИ ищут источники в государственных структурах для того, чтоб узнать подробности обменного процесса, генеральный прокурор Руслан Рябошапка поделился публикацией Анны Исламовой о том, что обмен пленными завершился и украинцы, в том числе пленные моряки и Олег Сенцов, возвращаются домой.

Новость касалась обмена пленными скриншот

На утро оказалось, что новость фейковая. Об этом сообщили в Офисе президента.

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные “источники”. Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества, - сообщили в ведомстве.

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Напомним, адвокат россиян со смехом посоветовал украинцам не вестись на фейки об обмене. Самолеты с удерживаемыми лицами в РФ и Украине еще вылетели для обмена, но вопрос может решиться в течение дня.

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