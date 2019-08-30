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Новый генпрокурор начал работу с публикации фейка

Комментариев: 3
Рябошапка оскандалился в первый день работы.
Рябошапка опубликовал фейк
Рябошапка опубликовал фейк
facebook.com/rouslan.riaboshapka

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка оскандалился в первый день своего назначения, опубликовав на своей странице фейковую новость. 

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Речь идет о горячей теме обмена пленными между Украиной и Россией. В то время, пока украинские СМИ ищут источники в государственных структурах для того, чтоб узнать подробности обменного процесса, генеральный прокурор Руслан Рябошапка поделился публикацией Анны Исламовой о том, что обмен пленными завершился и украинцы, в том числе пленные моряки и Олег Сенцов, возвращаются домой.

Новость касалась обмена пленными
Новость касалась обмена пленными
скриншот

На утро оказалось, что новость фейковая. Об этом сообщили в Офисе президента.

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные “источники”. Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества, - сообщили в ведомстве.

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Напомним, адвокат россиян со смехом посоветовал украинцам не вестись на фейки об обмене. Самолеты с удерживаемыми лицами в РФ и Украине еще вылетели для обмена, но вопрос может решиться в течение дня. 

 

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Теги: Рябошапка, фейк, генпрокурор, обмен пленными
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    30.08.2019, 11:59
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ОБОСРАННЫЕ ШАРОВАРЫ ЭТО НЕ НОВОСТЬ , А ПОВСЕДНЕВНОСТЬ.....))))
СУГС !!!
alex-zol    30.08.2019, 11:52
Оценка:  -3
alex-zol
ванючки 8%ые ща развоняются))))
Letohradek    30.08.2019, 11:59
Оценка:  0
Letohradek
Пока что, развонялась вонючка 73 процентовая
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