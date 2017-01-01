Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трагедия в Дрогобыче: спасатели закончили разбор завалов

Комментариев: 0
Спасательная операция завершена накануне вечером. В результате обрушения восемь человек погибли, семеро спасены.
В результате обрушения погибли восемь человек
В результате обрушения погибли восемь человек
dsns.gov.ua

Спасатели закончили поисковые работы, а также работы по разбору завалов обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом утром в пятницу, 30 августа, сообщается на сайте ГСЧС.

Читай также: Трагедия в Дрогобыче: В области объявили двухдневный траур

Отмечается, что работы были завершены накануне в 18:00. Силами ГСЧС были спасены семеро человек, в том числе пятеро детей.

"Также обнаружены тела восьмерых погибших, смерть которых наступила сразу во время обвала: 28 августа 2019: женщина (1975 г.р.) - 5:20; мужчина (1962 г.р.) - 8:25; 29 августа 2019: мужчины (1977 г.р.) - 00:20; женщину (1940 г.р.) - 2:50; женщину (1955 г.р.) - 3:16; мальчика (5 лет) - 3:29; женщину (1939 г.р.) - 4:50; женщину (1998 г.р.) - 6:00", - уточнили в ГСЧС.

Читай также: Взрыв в Дрогобыче: в доме рухнула верхняя плита

Напомним, под руинами в Дрогобыче нашли тела восьми погибших. Поисково-спасательная операция окончена. Найдены тела восьми человек, среди них - пятилетний мальчик. Под завалами дома людей больше нет.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: обвал, спасатель, обрушение, Дрогобич, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь