Трагедия в Дрогобыче: спасатели закончили разбор завалов

Спасательная операция завершена накануне вечером. В результате обрушения восемь человек погибли, семеро спасены.

В результате обрушения погибли восемь человек dsns.gov.ua

Спасатели закончили поисковые работы, а также работы по разбору завалов обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом утром в пятницу, 30 августа, сообщается на сайте ГСЧС.

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Отмечается, что работы были завершены накануне в 18:00. Силами ГСЧС были спасены семеро человек, в том числе пятеро детей.

"Также обнаружены тела восьмерых погибших, смерть которых наступила сразу во время обвала: 28 августа 2019: женщина (1975 г.р.) - 5:20; мужчина (1962 г.р.) - 8:25; 29 августа 2019: мужчины (1977 г.р.) - 00:20; женщину (1940 г.р.) - 2:50; женщину (1955 г.р.) - 3:16; мальчика (5 лет) - 3:29; женщину (1939 г.р.) - 4:50; женщину (1998 г.р.) - 6:00", - уточнили в ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: Спасатели закончили разбор завалов в Дрогобыче

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Напомним, под руинами в Дрогобыче нашли тела восьми погибших. Поисково-спасательная операция окончена. Найдены тела восьми человек, среди них - пятилетний мальчик. Под завалами дома людей больше нет.

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