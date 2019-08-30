Высота памятника 7 метров.

Во Львове вандал осквернил памятники Бандере и ЗУНР

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Во Львове вандал осквернил памятники Бандере и ЗУНР

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Во Львове 30 августа вандалы осквернили памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере и памятник Памятник 100-летия Западно-Украинской Народной Республики.

Об инциденте сообщили в Facebook на странице ОО "Инвалидов - участников боевых действий АТО" г. Винники.

Памятник Степану Бандере в полный рост высотой 7 метров расположен на ул. Митрополита Ангеловича, 34.

Памятник посвящен Героям Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Галицкой Армии размещен на ул. Ноябрьского Чина, 16.

На памятниках нарисовали советскую символику - серп и молот.

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Ветераны г. Винники поймали вандала. Он представился Богданом Черным. Также активисты записали и обнародовали в соцсети видео под названием "Преступление и наказание".

Оказывается мужчина рисовал также коммунистические символы в Винниках: на автобусной остановке и на стене храма. Вандал заявил, что нарисовал символ, потому что его отец был "патриотом Советского Союза". Активисты сообщили, что передадут нарушителя правоохранителям.

Сейчас полиция ничего не сообщала о фактах вандализма.

Как сообщалось 29 августа, памятник Ленину в Днепропетровской области пошел с молотка.

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