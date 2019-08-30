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Во Львове вандал осквернил памятники Бандере и ЗУНР

Комментариев: 8
Высота памятника 7 метров.
Во Львове вандал осквернил памятники Бандере и ЗУНР
© соцсети
Фото 1/4
  • Преступник задержан
  • Преступник задержан
  • Преступник задержан
  • Преступник задержан
Во Львове вандал осквернил памятники Бандере и ЗУНР
Преступник задержан
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Во Львове 30 августа вандалы осквернили памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере и памятник Памятник 100-летия Западно-Украинской Народной Республики.

Об инциденте сообщили в Facebook на странице ОО "Инвалидов - участников боевых действий АТО" г. Винники.

Памятник Степану Бандере в полный рост высотой 7 метров расположен на ул. Митрополита Ангеловича, 34.

Памятник посвящен Героям Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Галицкой Армии размещен на ул. Ноябрьского Чина, 16.

На памятниках нарисовали советскую символику - серп и молот.

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Ветераны г. Винники поймали вандала. Он представился Богданом Черным. Также активисты записали и обнародовали в соцсети видео под названием "Преступление и наказание".

Оказывается мужчина рисовал также коммунистические символы в Винниках: на автобусной остановке и на стене храма. Вандал заявил, что нарисовал символ, потому что его отец был "патриотом Советского Союза". Активисты сообщили, что передадут нарушителя правоохранителям.

Сейчас полиция ничего не сообщала о фактах вандализма.

Как сообщалось 29 августа, памятник Ленину в Днепропетровской области пошел с молотка.

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Теги: памятник, вандал, Львов, Бандера
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Комментариев (8)
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YSL    30.08.2019, 12:05
Оценка:  -1
YSL
Приємна новина
Atom    30.08.2019, 12:03
Оценка:  0
Atom
Ну если на ЗУ Шпоппеля считают ФАШИСТСКОЙ подстилкой ,что тогда УЖЕ говорить про ВСЮ Украину!?!
PS.Стоило МВД снять охрану возле памятника как народ показал свое отношение к фашистским холуям.
VSHIVANKA    30.08.2019, 11:56
Оценка:  +1
VSHIVANKA
"Украинская революция будет отличаться от всех прочих революций тесными мужскими связями. И я не говорю здесь о дружбе! Чтобы свергнуть с себя оккупацию мос.калей украинские мужчины должны познавать друг друга. Это путь к свободе, это путь к незалежности. И я верю, что однажды такой день наступит"
VSHIVANKA    30.08.2019, 11:57
Оценка:  +1
VSHIVANKA
(Цитата по книге Степан Бандера "Украинский народ и революция" 1950 год).
VSHIVANKA    30.08.2019, 11:54
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А НАС ТО ЗА ШО ?!
Letohradek    30.08.2019, 11:53
Оценка:  -4
Letohradek
Поймать ватного скота - и осквернить, что бы остаток жизни передвигался на двух-колесной тачанке!
atos    30.08.2019, 11:58
Оценка:  0
atos
Галутина, ты уже ловишь, чучело?))))) Смотри, чтобы тебя как-нибудь не словили и не отломали тебе твоё помело)))
Letohradek    30.08.2019, 12:01
Оценка:  -1
Letohradek
Остерегайся, ватный уйобок, что бы Галутина тебя не обесчестила в извращенной форме
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