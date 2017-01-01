Три военных самолета сели в Жулянах

При этом информации о том, кто находится на борту, нет.

Уже не один военный самолет приземлился в аэропорту "Киев" Радио Свобода

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В киевском аэропорту "Киев" в Жулянах прибыли уже три военных самолета с гербом Украины на борту. Пока неизвестно, на этом ли самолёте привезли военнопленных для обмена. Об этом сообщает bbbreaking.

Информацию о военных самолетах, по крайней мере, первом из них, подтвердила советник командующего ВМСУ Виктория Христенко.

"Я только что видела, как сел военный самолет. Пока для нас это ничего не означает, потому что мы не видели людей. Мы надеемся".

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Напомним, ранее адвокат заключенных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что пока самолеты с украинскими пленными в Киев не вылетали.

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