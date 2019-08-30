Суд вынес приговор переводчику Гройсмана

Ежов признал вину в госизмене и был приговорен к 3 годам 28 дням лишения свободы. Срок полностью зачтен в срок пребывания под стражей.

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Бывший заместитель руководителя протокола экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов признал вину по делу о госизмене и был приговорен к 3 годам 28 дням лишения свободы без конфискации имущества.

Об этом говорится в решении Голосеевского райсуда Киева от 22 августа, пишут Українськi Новини в пятницу, 30 августа.

При этом суд зачел в срок отбытия наказания Ежова срок его предварительного заключения с 20.12.2017 года по 03.07.2019 года включительно, из расчета 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней.

Таким образом суд указал, что Ежов отбыл наказание.

При этом суд изменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство до вступления приговора в законную силу. До этого времени Ежов должен сообщать суду об изменении места своего жительства.

Также суд обязал вернуть Ежову паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.

Помимо этого, суд снял арест с его имущества, а именно с квартиры, автомобиля и других вещей.

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Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ заявили, что разоблачили чиновника секретариата Кабмина, действовавшего в интересах иностранных спецслужб. Задержанный СБУшниками “шпион“ Станислав Ежов оказался переводчиком премьер-министра Владимира Гройсмана. Он долгое время работал в посольствах Украины в Словении и США.

Позже в СБУ пояснили, в чем именно подозревается Ежов - “это форма государственной измены, в отличие от шпионажа, не предусматривает, чтобы сведения, которые передаются иностранным спецслужбам, обязательно содержали государственную тайну“.

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