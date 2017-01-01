Военные трех стран посетили ООС

Иностранная делегация посетила гвардейцев, выполняющих служебно-боевые задачи в районе проведения ООС.

Военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи на востоке нашей страны, посетили представители международной делегации из Дании, Норвегии и Канады.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Во время брифинга иностранных гостей ознакомили с жизнедеятельностью подразделений, выполняющих служебно-боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил, а также поделились достижениями и организацией быта гвардейцев.

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“На протяжении последних пяти лет я вижу, как меняется и совершенствуется Национальная гвардия и Вооруженные Силы, поэтому от себя лично хочу поблагодарить за все усилия, которые вы прикладываете ради мира в Украине“ - отметил руководитель иностранной группы от Дании подполковник Йенс Хёрт.

Ранее в четверг в штабе ООС сообщили о ликвидации группы диверсантов “ДНР“. По официальным данным, четыре врага были убиты, еще один был ранен и попал в плен вместе с оружием.

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