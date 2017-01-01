Адвокаты моряков официально отказались комментировать обмен

Всю информацию сообщат, как только подтвердятся какие-то конкретные факты.

Полозов объяснил, что комментировать слухи адвокаты не будут Facebook Николая Полозова

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Адвокаты украинских военнопленных моряков официально отказались давать любые комментарии СМИ о подробностях и сроках освобождения военнопленных моряков. Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

"В связи с многочисленными обращениями СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения моряков и политзаключенных официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам", - подчеркнул защитник.

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Прежде всего, это делается в интересах самих подзащитных, добавил он. "Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию", - пояснил Полозов.

"Официальный комментарий будет представлен на данной странице тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены. Благодарим за понимание", - пообещал он.

Напомним, ранее в Офисе президента назвали фейком информацию о возвращении моряков в Киев сегодня ночью.

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