Сенцов находится в спецблоке “Бутырки”
Украинский режиссер, которого незаконно осудили в РФ, сейчас находится в спецблоке Бутырского изолятора. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на собственные источники.
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Источник сообщил, что украинца привезли в “Бутырку” вчера и он до сих пор там находится.
Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там, - сообщил собеседник издания.
Источник также прокомментировал путаницу касательно месторасположения удерживаемых в РФ граждан Украины. По его словам, журналисты пишут со слухов, поскольку официальная информация строго конфиденциальная.
Во-первых, данная информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других, - добавил он.
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Напомним, Сенцова меняют на Вышинского: украинца срочно доставили в Москву. Есть информация, что украинец переведен в СИЗО Москвы.
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КОРОЧЕ СДЕЛАЮТ НАСТОЯЩИМ ЭУРОПЭЙЦИМ....)))
СУГС !!!