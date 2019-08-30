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Сенцов находится в спецблоке “Бутырки”

Комментариев: 2
Россияне рассекретили месторасположение Олега Сенцова.
Известно, где сейчас Сенцов
Известно, где сейчас Сенцов
УНИАН

Украинский режиссер, которого незаконно осудили в РФ, сейчас находится в спецблоке Бутырского изолятора. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на собственные источники.

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Источник сообщил, что украинца привезли в “Бутырку” вчера и он до сих пор там находится.

Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там, - сообщил собеседник издания.

Источник также прокомментировал путаницу касательно месторасположения удерживаемых в РФ граждан Украины. По его словам, журналисты пишут со слухов, поскольку официальная информация строго конфиденциальная.

Во-первых, данная информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других, - добавил он.

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Напомним, Сенцова меняют на Вышинского: украинца срочно доставили в Москву. Есть информация, что украинец переведен в СИЗО Москвы.

 

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Теги: Сенцов, РФ, обмен пленными, "Бутырка"
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Комментариев (3)
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Peyot    30.08.2019, 12:56
Оценка:  -2
Peyot
Как так генерал-прокурор Зелупа ночью написал что всех обменяли все уже дома!
Rangol    30.08.2019, 12:38
Оценка:  0
Rangol
Это опасный маньяк, ему место только в самой суровой изоляции. Посмотрите на его безумные глаза и звериный оскал.
VSHIVANKA    30.08.2019, 13:20
Оценка:  -1
VSHIVANKA
В СПЕЦБЛОКЕ ЕГО ПОДГОТОВЯТ К ОБМЕНУ......))))
ПРИЛАСКАЮТ НА ДОРОЖКУ , ПРИГОЛУБЯТ, ДАДУТ ВЫКУРИТЬ КОЖАНУЮ СИГАРУ С БАКЕНБАРДАМИ.....)))
КОРОЧЕ СДЕЛАЮТ НАСТОЯЩИМ ЭУРОПЭЙЦИМ....)))
СУГС !!!
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