Рабиновича заблокировали в Facebook после опровержения новости об обмене пленными

Аккаунт в социальной сети Facebook народного депутата Украины, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича заблокирован на 30 дней после его публикации, которая опровергла якобы состоявшийся обмен пленными между Украиной и РФ.Об этом сообщил помощник Рабиновича, журналист Владимир Кацман на своей страничке в Facebook.

"Сообщаю, что после публикации на своем аккаунте в Facebook опровержения некоторых сообщений о якобы уже состоявшемся обмене пленными и их прилете в Киев, ФБ-страница народного депутата Украины, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича заблокирована без объяснений на 30 дней", – написал журналист.

Он также сообщил, что попытки разобраться с причиной такого странного решения предпринимаются постоянно, но пока, увы, к конкретному результату не привели. Также Владимир Кацман привел пост Вадима Рабиновича, который, судя по всему, стал причиной блокировки:

"Об освобождении наших пленных: 1.К сожалению, ложь. 2.Умоляю: меньше пи..те, если хотите результата. 3.Не теряйте надежду – все будет хорошо"

Помимо этого, в своей публикации журналист Кацман разместил видео Рабиновича, который рассказывает, что везет кому-то в подарок "специально подкопченное на дыму полтавское сало и украинский черный хлеб", однако не сообщил, кому предназначается этот подарок, пообещав сообщить об этом позднее.

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа ряд СМИ сообщил о якобы уже состоявшемся обмене пленными между Украиной и РФ. Позже, уже после Вадима Рабиновича, эту информацию опровергли и официальные лица.