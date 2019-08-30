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Путин требует выдачи подозреваемого по делу МН17 Цемаха - СМИ

Комментариев: 15
Командир роты наемников в 2014-м в Снежном является одним из подозреваемых в расследовании гибели “Боинга МН-17“.
Путин хочет вернуть моряков и политзаключенных в обмен на Цемаха
Путин хочет вернуть моряков и политзаключенных в обмен на Цемаха
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Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Об этом написал в Facebook главред “Цензор.нет“ Юрий Бутусов.

Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели “Боинга МН-17“, отмечает Бутусов.

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“Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, в ходе сложнейшей операции провезли через блок-посты и кордоны российских спецслужб“, - напомнил он.

“Потому что Цемах был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Он является одной из самых главных целей прокуратуры Нидерландов“, - подчеркивает Бутусов.

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Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных, считает он. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по “Боингу“, который начнется в Нидерландах в 2020-м году, отметил главред.

“Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер“, - поясняет он.

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“Именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину“, - уверен Бутусов.

Если Украина освобождает Цемаха, она получит претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности, добавил он.

“Более того - санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила “Боинг“. И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений“, - подчеркнул главред издания.

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“Санкции ЕС - это мощный рычаг, чтобы заставлять Путина, в принципе, о чем-либо с нами договариваться в дальнейшем. Идут многоуровневые переговоры, они требуют длительного времени, участие принимает несколько центров влияния“, - пояснил он.

“Такое не бывает быстрым. Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну. Цена вопроса очень высока“, - призвал Бутусов.

Напомним, ранее в Кремле также прокомментировали обмен пленными, объяснив, что нужно оформить документы.

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Теги: моряки, военнопленные, обмен, политзаключенные, РФ, Украина, заключенные
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Комментариев (15)
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Letohradek    30.08.2019, 13:07
Оценка:  +5
Letohradek
Не думаю, что Цемах хотел бы оказаться на расии
Lyonya-Space    30.08.2019, 13:21
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Ясен пень, и следа потом не найдёшь... Просто пропадёт безвести.
Peyot    30.08.2019, 13:22
Оценка:  +2
Peyot
та инфаркт микарда будет изза того что его в Украинском СБУ каратели замучали...
BROKER666    30.08.2019, 13:27
Оценка:  +3
BROKER666
новичок уже подвезли в шереметьево
ЛаптиВверх    30.08.2019, 13:01
Оценка:  +5
ЛаптиВверх
Понятно, что шавки путинские требуют выдачи этого ублюдка. Но, насколько известно, он гражданин Украины (надо забрать) и о его выдаче пусть мечтают упоротые кремлевские портянки. А СБУ сработали на славу - в стиле "Моссад"!
Peyot    30.08.2019, 12:55
Оценка:  -1
Peyot
и ЗЕлупа согласиться лишь бы попиарится! Мало того что он этим обменом снимает с рф обвинение в международном пиратстве и узаконивает их право на захват суден в наших териториальных водах так еще и дело МН17 убьет... ЗЕбилы вы зробылы це разом и в аду вам гореть тоже разом!
WTF2wtf    30.08.2019, 13:12
Оценка:  0
WTF2wtf
А може "не кажи гоп" ...
haarp    30.08.2019, 12:50
Оценка:  -11
haarp
что действительно прямо сам Путин требует ? ))) sука лошары кастрюлеголовые какой бред только не придумают
WTF2wtf    30.08.2019, 13:12
Оценка:  +2
WTF2wtf
Дебилоид истеричный, нах пшел
VSHIVANKA    30.08.2019, 13:16
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ЕСТЕСТВЕННО САМ ЛИЧНО ТРЕБУЕТ , ВЕДЬ ЭТО ЖЕ ОН И ОТДАВАЛ ПРИКАЗ НА УНИЧТОЖЕНИЕ....
ВСЕ САМ ЛИЧНО....)))
WTF2wtf    30.08.2019, 13:22
Оценка:  +4
WTF2wtf
Быдло двуполое ольгинское,
просто нах
Peyot    30.08.2019, 13:23
Оценка:  +3
Peyot
WTF2wtf Поддерживаю))))
WTF2wtf    30.08.2019, 13:23
Оценка:  +3
WTF2wtf
И даже путинский бот понимает, что российские комплексы ПВО рядовые вояки на свое усмотрение за границу не гонят и не применяют их там ...
Peyot    30.08.2019, 13:21
Оценка:  +4
Peyot
то есть ты нам хочеш сказать что в вашей недоимперии кроме главного лилипутина кто еще что то решает? Ты сам то в это вреиш?)))))))
WTF2wtf    30.08.2019, 12:45
Оценка:  +9
WTF2wtf
российским военным преступникам не нужны свидетельства по их преступлениям (в данном случае по сбитому россиянами над Донбассом Боингу)
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