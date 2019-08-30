Путин требует выдачи подозреваемого по делу МН17 Цемаха - СМИ

Командир роты наемников в 2014-м в Снежном является одним из подозреваемых в расследовании гибели “Боинга МН-17“.

Путин хочет вернуть моряков и политзаключенных в обмен на Цемаха Личная страница в "Одноклассниках"

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Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Об этом написал в Facebook главред “Цензор.нет“ Юрий Бутусов.

Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели “Боинга МН-17“, отмечает Бутусов.

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“Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, в ходе сложнейшей операции провезли через блок-посты и кордоны российских спецслужб“, - напомнил он.

“Потому что Цемах был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Он является одной из самых главных целей прокуратуры Нидерландов“, - подчеркивает Бутусов.

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Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных, считает он. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по “Боингу“, который начнется в Нидерландах в 2020-м году, отметил главред.

“Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер“, - поясняет он.

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“Именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину“, - уверен Бутусов.

Если Украина освобождает Цемаха, она получит претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности, добавил он.

“Более того - санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила “Боинг“. И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений“, - подчеркнул главред издания.

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“Санкции ЕС - это мощный рычаг, чтобы заставлять Путина, в принципе, о чем-либо с нами договариваться в дальнейшем. Идут многоуровневые переговоры, они требуют длительного времени, участие принимает несколько центров влияния“, - пояснил он.

“Такое не бывает быстрым. Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну. Цена вопроса очень высока“, - призвал Бутусов.

Напомним, ранее в Кремле также прокомментировали обмен пленными, объяснив, что нужно оформить документы.

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