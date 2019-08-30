Нардеп-блогер Куницкий не проголосовал за состав Кабмин из-за Авакова

“Слуга народа” объяснил свою позицию просто.

Куницкий объяснил, почему не проголосовал на состав Кабмина facebook.com/zpsanek

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” и известный блогер zpsanek воздержался во время пакетного голосования за состав нового Кабинета министров из-за того, что на должности министра МВД оставили Авакова.

Читай также: Гончарук представил новый Кабмин

Сам Куницкий, как и его поклонники, неоднократно критиковал работу правоохранительных органов, которыми руководит Аваков. Сам Куницкий неоднократно говорил, что он против Авакова.

Между тем, по итогу пакетного голосования напротив фамилии нардепа стоит отметка “воздержался”.

Не делайте преждевременных выводов, прежде чем кричать "зрада" дождитесь результата, - написал Куницкий на своей странице в соцсети.

Читай также: Снятый с выборов Куницкий выиграл суд против ЦИК

Он объяснил, что сегодня действительно не нашлось достойной замены Авакову. Против он не проголосовал из-за того, что остальными назначенными министрами он доволен и уверен в их профессионализме.

К слову, Куницкий объяснил, что никакого раскола в “Слуге народа” нет.

Напомним, Арсен Аваков остается министром. Данное предложение прозвучало во время заседания фракции Слуга народа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram