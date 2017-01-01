Работников Укрзализныци поймали на взятке в 200 тыс грн

За эту сумму сотрудники Укрзализныци должны были выдать акт приема и ввода в эксплуатацию подъездного железнодорожного пути, построенного фермерским хозяйством.

Должностных лиц Укрзализныци разоблачили во взятке в 200 тысяч гривен vppdr.gp.gov.ua

Должностных лиц регионального филиала Одесская железная дорога АО Укрзализныци разоблачили в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины в пятницу, 30 августа.

Под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона Украины в уголовном производстве, совместно с сотрудниками следственного управления ГУНП в Одесской области и УЗЭ в Одесской области ДЗЭ НП Украины, во взяточничестве разоблачены должностные лица регионального филиала Одесская железная дорога АО Укрзализныця, - сказано в сообщении.

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По данным прокуратуры, начальник службы путей вместе с главным инженером службы путей, находясь в Одессе, получили от директора частного общества неправомерную выгоду в размере 200 тысяч гривен.

Указанные средства предназначались за организацию подписания и выдачи акта приема, а также ввод в эксплуатацию построенного поселковым фермерским хозяйством подъездного железнодорожного пути. После получения взятки должностных лиц задержали правоохранители.

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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Военная прокуратура готовит задержанным сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством такой выгоды) УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, в Херсонской области чиновникам прислали взятку по почте. Кроме денег, в конверте было уведомление о начале выполнения строительных работ на основании строительного паспорта.

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