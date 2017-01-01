Поставщикам молока задолжали почти 60 млн грн: Жители трех областей вышли на протесты

Под угрозой закрытия оказались 16 предприятий-производителей молока.

Более двухсот жителей Полтавской, Житомирской и Сумской областей, которые работают на предприятиях группы компаний "Укрлендфарминг", провели мирную акцию протеста.

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Производители молока потребовали от компаний "Гадячсыр", "Белогорье молокопродукт" и Лозовский молочный завод погасить долг за поставленную продукцию. По подсчетам производителей, им задолжали более 59 миллионов гривен.

Об этом сообщает 24 канал.

"Мы начали сотрудничать с 2011 года. В целом по всему холдингу мы сдавали до 200 тонн молока. Это за месяц задолженность была. Они нас обещаниями кормили-кормили. Все будет хорошо. Но постоянно накапливалась эта задолженность", – рассказал директор ООО "Агрокрай" группы компаний "Укрлендфарминг" Александр Колодяжный.

"Десять дней назад мы передали свои требования, мы просили погасить наш долг. Мы передали их не только на завод, а также во все властные кабинеты. Но, к сожалению, получили они их только сегодня и начинают разбираться. То есть никто не собирался решать наш вопрос, пока мы не приехали", – отметила операционный директор группы компаний "Укрлендфарминг" Галина Ковток.

Работники молочных предприятий группы компаний "Укрлендфарминг" не первый раз пикетируют завод "Гадячсыр" с требованием вернуть долг. Подобные акции протеста проходили и в прошлом году, но "Гадячсыр" отделался лишь обещаниями вернуть средства.

В целом, как утверждают протестующие, поставки сырья не оплачиваются уже около трех лет. Из-за накопленного долга под угрозой закрытия оказались 16 предприятий-производителей молока.

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"Мы сейчас находимся на Млыновском комплексе, на одной из наших молочных ферм села Млыны. Буквально еще полгода назад или даже меньше здесь имели поголовье 1200 голов верха. Молочное направление. А сейчас пришлось нам поголовье в какой-то мере, увы, сократить. Сейчас здесь около 600 голов. Это меньше в два раза", – сказал директор предприятия "Рай-Восток" группы компаний "Укрлендфарминг" Юрий Щербак.

Чтобы повлиять на должника, крестьяне обратились к представителям местной власти, в налоговую и к правоохранителям. Проводить акции протеста под "Гадячсыром" они обещают до полного расчета за поставленную продукцию.

Как сообщалось 12 февраля, итальянские фермеры в знак протеста вылили тонны молока.

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