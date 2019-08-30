Рябошапку представили коллективу ГПУ под присмотром Богдана

Новый генпрокурор Руслан Рябошапка познакомился со своими новыми коллегами.

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Бывший генпрокурор Юрий Луценко представил нового генпрокурора Руслана Рябошапку коллективу. Об этом в Facebook написала спикер Луценко Лариса Сарган.

"Уверен, что моей команде есть чем гордиться. Однако работа в Генпрокуратуре никогда не заканчивается, - заявил Луценко.

"Поэтому желаю новому Генпрокурору и его команде удачи, - добавил бывший генпрокурор Украины.

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Отметим, что на фото, приведенном Сарган, видно, что на представлении также присутствовал глава Офиса президента Андрей Богдан. Кандидатура генпрокурора вносится в Раду президентом, как его назначение, так и увольнение - при этом утверждается парламентом.

Руслана Рябошапку Верховная Рада назначила генпрокурором сегодня ночью. Перед этим она уволила Юрия Луценко. Тот признался, что чувствует облегчение.

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