Под Одессой проходят испытания ракет "Ольха" и "Нептун"

Система отстрелялась успешно.

Все составляющие для производства "Ольхи" — украинские mil.gov.ua

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Очередные испытания новой реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом и увеличенной дальностью поражения прошли сегодня на государственном испытательном полигоне "Алибей" в Татарбунарском районе Одесской области.

Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Заместитель секретаря СНБОУ Сергей Кривонос заявил, что Совет принял ряд решений, направленных на обеспечение скорейшего принятия ракет на вооружение и их производство для войск.

Завтра, 31 августа, на "Алибее" будет стрелять береговой противокорабельный комплекс РК-360МЦ "Нептун".

Стоит отметить, что "Ольха" — это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 "Смерч" с корректируемым боеприпасом. Максимальная дальность полета ракеты — 130 км.

Реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS.

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При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Скорее всего, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ "Арсенал", он же использовался на ракете-носителе "Днепр" и на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер" и других изделиях.

В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей.

Все составляющие для производства "Ольхи" — украинские, включая новую систему управления, ракетное топливо, боевую часть.

Как сообщалось 29 августа, модернизированный БТР-50 успешно прошел испытания.

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