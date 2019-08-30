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Под Одессой проходят испытания ракет "Ольха" и "Нептун"

Комментариев: 5
Система отстрелялась успешно.
Все составляющие для производства "Ольхи" — украинские
Все составляющие для производства "Ольхи" — украинские
mil.gov.ua

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Очередные испытания новой реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом и увеличенной дальностью поражения прошли сегодня на государственном испытательном полигоне "Алибей" в Татарбунарском районе Одесской области.

Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Заместитель секретаря СНБОУ Сергей Кривонос заявил, что Совет принял ряд решений, направленных на обеспечение скорейшего принятия ракет на вооружение и их производство для войск.

Завтра, 31 августа, на "Алибее" будет стрелять береговой противокорабельный комплекс РК-360МЦ "Нептун".

Стоит отметить, что "Ольха" — это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 "Смерч" с корректируемым боеприпасом. Максимальная дальность полета ракеты — 130 км.

Реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS.

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При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Скорее всего, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ "Арсенал", он же использовался на ракете-носителе "Днепр" и на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер" и других изделиях.

В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей.

Все составляющие для производства "Ольхи" — украинские, включая новую систему управления, ракетное топливо, боевую часть.

Как сообщалось 29 августа, модернизированный БТР-50 успешно прошел испытания.

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Теги: СНБОУ, вооружение, испытания, ВСУ, РСЗО
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Комментариев (5)
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VVTF2wtf    30.08.2019, 14:32
Оценка:  -5
VVTF2wtf
это лапотным не с-400 полками в индию продавать на миллиарды! и не суперновейшие истребители турции! это, бля, ниибацца какая модернизация старой советской техники нашими прорывными учеными, и служба вечнобухими дебильными героями! так что...... опять у нас нихyя не выйдет!!!!!!!!((((((((((((((((((
WTF2wtf    30.08.2019, 14:37
Оценка:  +2
WTF2wtf
Чего макеевский быдляк и убийца "Nikolas_Adver"пытает ся прятаться,
подражая моему нику?
Нах пшел, нацист упоротый, хвастающийся убийствами украинцев ... амнистия тебе не светит
WTF2wtf    30.08.2019, 14:38
Оценка:  +2
WTF2wtf
Перебухал наци тупой, поминая 8 задвухсоченых вчера наемников, воевавших против Украины?
VVTF2wtf    30.08.2019, 14:39
Оценка:  -4
VVTF2wtf
бот-украинофобко многостаночное, конченлыга, тупой нацист и задрoта, просто нахyй, гoвно....
WTF2wtf    30.08.2019, 14:43
Оценка:  +3
WTF2wtf
Путин ху-йло, опустившее Донбасс, ороссия оккупант ... и наемникам российских оккупантов не избежать ответственности за свои преступления.
Так ведь, быдляк макеевский "Nikolas_Adver", пытающийся подражать моему нику?
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