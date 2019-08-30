Медведчук и Рабинович улетели в Москву, - СМИ
Сегодня, 30 августа, около 10 часов утра в аэропорту “Киев” были замечены Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, которые улетели в Москву. Об этом передает ТСН.
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Журналисты стали случайными очевидцами того, как Рабинович и Медведчук садились на борт пассажирского лайнера.
Предварительно известно, что политики сели в самолет, который пролетел через белорусский Гомель в Россию и приземлился в московском аэропорту "Внуково".
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Пока неизвестно точно, с какой целью политики улетели в Российскую Федерацию. Детали поездки не разглашают.
К слову, журналисты узнали, что после обеда один из военных самолетов должен улететь в неизвестном направлении.
Напомним, три военных самолета сели в Жулянах. В киевском аэропорту "Киев" в Жулянах прибыли уже три военных самолета с гербом Украины на борту. Были подозрения, что на этих самолетах привезли военнопленных для обмена.
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Служить иностранным оккупантам, воюющим против Украины?
будет чудесно, если в их самолёте откажут оба двигателя, а экипаж успешно катапультируется
хотя они там в хер не тарахтели ... просто представители врага
Даже если ты теперь на красной площади будешь орать, что ваш путин таки Ху-й-ло конченое - тебе это уже не поможет ...
Так может ты привезешь это тупое быдло макеевское "Nikolas_Adver" во Фрунзе? Пока она прячется на оккупированном россией Донбассе и думает, что ему сойдут с рук его преступления ... теперь оно еще и моему нику пытается подражать, тупое.