Медведчук и Рабинович улетели в Москву, - СМИ

Утром самолет с политиками улетел с киевского аэропорта.

Сегодня, 30 августа, около 10 часов утра в аэропорту “Киев” были замечены Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, которые улетели в Москву. Об этом передает ТСН.

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Журналисты стали случайными очевидцами того, как Рабинович и Медведчук садились на борт пассажирского лайнера.

Предварительно известно, что политики сели в самолет, который пролетел через белорусский Гомель в Россию и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

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Пока неизвестно точно, с какой целью политики улетели в Российскую Федерацию. Детали поездки не разглашают.

К слову, журналисты узнали, что после обеда один из военных самолетов должен улететь в неизвестном направлении.

Напомним, три военных самолета сели в Жулянах. В киевском аэропорту "Киев" в Жулянах прибыли уже три военных самолета с гербом Украины на борту. Были подозрения, что на этих самолетах привезли военнопленных для обмена.

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