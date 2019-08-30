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Медведчук и Рабинович улетели в Москву, - СМИ

Комментариев: 19
Утром самолет с политиками улетел с киевского аэропорта.
Медведчук и Рабинович улетели в Москву
Медведчук и Рабинович улетели в Москву
ТСН

Сегодня, 30 августа, около 10 часов утра в аэропорту “Киев” были замечены Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, которые улетели в Москву. Об этом передает ТСН.

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Журналисты стали случайными очевидцами того, как Рабинович и Медведчук садились на борт пассажирского лайнера.

Предварительно известно, что политики сели в самолет, который пролетел через белорусский Гомель в Россию и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

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Пока неизвестно точно, с какой целью политики улетели в Российскую Федерацию. Детали поездки не разглашают.

К слову, журналисты узнали, что после обеда один из военных самолетов должен улететь в неизвестном направлении.

Напомним, три военных самолета сели в Жулянах. В киевском аэропорту "Киев" в Жулянах прибыли уже три военных самолета с гербом Украины на борту. Были подозрения, что на этих самолетах привезли военнопленных для обмена.

 

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Теги: Медведчук, Рабинович, самолет, визит, Москва
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Комментариев (19)
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asfd0    30.08.2019, 15:04
Оценка:  -1
asfd0
Молодцы, держат слово данное избирателям!
WTF2wtf    30.08.2019, 15:08
Оценка:  0
WTF2wtf
Какое?
Служить иностранным оккупантам, воюющим против Украины?
timo1020    30.08.2019, 15:01
Оценка:  +2
timo1020
яйца путена за щеки брать они полетели, что тут думать
будет чудесно, если в их самолёте откажут оба двигателя, а экипаж успешно катапультируется
s-e-r    30.08.2019, 14:14
Оценка:  +12
s-e-r
Уже б и не возвращались!
haarp    30.08.2019, 14:12
Оценка:  -6
haarp
Журналисты стали случайными очевидцами -ахаха случайно , журналисты )))
Катилин    30.08.2019, 14:01
Оценка:  -7
Катилин
ЗРАДА, АЛЯРМ=))
WTF2wtf    30.08.2019, 13:57
Оценка:  +8
WTF2wtf
Ботоскное говно снова этих своих чудил будет лепить к обмену пленными?
хотя они там в хер не тарахтели ... просто представители врага
VVTF2wtf    30.08.2019, 14:05
Оценка:  -4
VVTF2wtf
бот-украинофобко многостаночное, просто нахyй, гoвно....
WTF2wtf    30.08.2019, 14:18
Оценка:  +3
WTF2wtf
Тупой нацик-убийца "Nikolas_Adver" из Макеевки, ты чего под мой ник маскируешься, ущербное?
Даже если ты теперь на красной площади будешь орать, что ваш путин таки Ху-й-ло конченое - тебе это уже не поможет ...
WTF2wtf    30.08.2019, 14:18
Оценка:  +6
WTF2wtf
амнистия тебе не светит, тупой наци и убийца ...
VVTF2wtf    30.08.2019, 14:35
Оценка:  -7
VVTF2wtf
хyй соси, бот ебaный))))))) ты тупое, ублюдочное, обдроченное гoвно многостаночное, просто пшел нахyй......
farfalle    30.08.2019, 14:35
Оценка:  -3
farfalle
Мля, укробот до чертиков уже допился, сам с собой разговаривает)))))
WTF2wtf    30.08.2019, 14:49
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ты про макеевского нациста "Nikolas_Adwer", рашик
WTF2wtf    30.08.2019, 14:50
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это тупое наци, хваставшееся убийствами украинцев, пытается подражать моему нику и думает ему как-то удастся избежать ответстенности ... тупое быдло
CasperW    30.08.2019, 14:56
Оценка:  +3
CasperW
farfalle, завязывай с боярой, а то зрение село, ники не различаешь.
Катилин    30.08.2019, 15:03
Оценка:  -2
Катилин
Ну то что ты шизик это и так понятно, зачем только демонстрировать это наглядно? Есть же Фрунзе улица, там есть больничка, лечат таких как ты))
WTF2wtf    30.08.2019, 15:07
Оценка:  0
WTF2wtf
Катилин, так подгорает?
Так может ты привезешь это тупое быдло макеевское "Nikolas_Adver" во Фрунзе? Пока она прячется на оккупированном россией Донбассе и думает, что ему сойдут с рук его преступления ... теперь оно еще и моему нику пытается подражать, тупое.
Peyot    30.08.2019, 13:53
Оценка:  +3
Peyot
И опять СБУ МУсора и Пограничники не заметили как так вышло что есть запрет на авиасообщение с агрессором но медведчук летает регулярно не скрываясь?
Катилин    30.08.2019, 14:15
Оценка:  -10
Катилин
Нечего на людей грешить, все кому нужно летают через Беларусь. Временные удобства из-за наци-дебилов люди давно уже научились преодолевать.
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