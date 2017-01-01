Суд по Рудыку не имеет отношения к статусу нардепа - адвокат

На данный момент нет ни одного действующего решения суда об отмене регистрации Рудыка нардепом, говорит адвокат.

Рудыка не пустили на первое заседание Рады Офис президента

Решение канцелярии Верховной Рады не выдавать удостоверение нардепа Сергею Рудыку не имеет отношения к решению суда.

Об этом в пятницу, 30 августа, заявил адвокат Юрий Сухов в Facebook.

"Суд по Рудыку не имеет никакого отношения к его статусу народного депутата Украины. Нет ни одного законно действующего решения суда, лишающего его такого статуса!!!" - написал он.

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По его словам, "какой-то заведующий канцелярией гражданин Бондар П.О., по моему мнению решил, что может самовольно безосновательно лишить, принявшего присягу народного депутата Украины Рудык С.Я. права голосовать и реализовывать депутатские полномочия".

Сухов отметил, что законность в этом вопросе находится в руках руководства парламента. "Фракция большинства не должна идти на поводу беззакония канцелярии Верховной Рады, в которой засели люди Парубия", - написал он.

Как сообщалось, накануне руководитель аппарата Верховной Рады отказался выдавать самовыдвиженцу Рудыку удостоверение народного депутата. Свои действия руководство аппарата Верховной Рады мотивирует письмом из Центризбиркома.

В ЦИК, в свою очередь, заявили, что о постановление о регистрации Рудыка нардепом отменили через суд.

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