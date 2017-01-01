Суд по Рудыку не имеет отношения к статусу нардепа - адвокат
Решение канцелярии Верховной Рады не выдавать удостоверение нардепа Сергею Рудыку не имеет отношения к решению суда.
Об этом в пятницу, 30 августа, заявил адвокат Юрий Сухов в Facebook.
"Суд по Рудыку не имеет никакого отношения к его статусу народного депутата Украины. Нет ни одного законно действующего решения суда, лишающего его такого статуса!!!" - написал он.
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По его словам, "какой-то заведующий канцелярией гражданин Бондар П.О., по моему мнению решил, что может самовольно безосновательно лишить, принявшего присягу народного депутата Украины Рудык С.Я. права голосовать и реализовывать депутатские полномочия".
Сухов отметил, что законность в этом вопросе находится в руках руководства парламента. "Фракция большинства не должна идти на поводу беззакония канцелярии Верховной Рады, в которой засели люди Парубия", - написал он.
Как сообщалось, накануне руководитель аппарата Верховной Рады отказался выдавать самовыдвиженцу Рудыку удостоверение народного депутата. Свои действия руководство аппарата Верховной Рады мотивирует письмом из Центризбиркома.
В ЦИК, в свою очередь, заявили, что о постановление о регистрации Рудыка нардепом отменили через суд.
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