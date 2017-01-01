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От прививки от кори умер 5-летний мальчик: У ребенка были противопоказания

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С начала вспышки корь унесла жизни уже 40 человек.
Прививка стала смертельной для ребенка
Прививка стала смертельной для ребенка
Getty Images

От кори умер пятилетний ребенок, который имел противопоказания к прививке.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает Центр Общественного Здоровья (ЦОС).

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В семье сначала заболел старший брат мальчика, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

По данным ЦОС, с начала вспышки корь унесла жизни уже 40 человек, всего в Украине этим заболеванием переболело более 115 000 человек.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить две дозы вакцины против кори. Минздрав призывает всех соблюдать Календарь профилактических прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если их пропустили.

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Взрослые и дети имеют возможность вакцинироваться бесплатно: возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори отменены.Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна.

Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации.

Напомним, что Киевская городская государственная администрация заявила, что не может не пускать в школу непривитых детей.

Как сообщалось 22  августа, перед офисом Зеленского митинговали против прививок.

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Теги: корь, прививки, смерть
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