Пытки майдановцев на колоннаде: Суд оправдал экс-беркутовца

Сейчас Хандрыкин является сотрудником харьковской полиции.

Цилицкого избили до потери сознания, а Нискогуза раздели догола на морозе и всадили ему нож в бедро lb.ua

Днепровский районный суд Киева 30 августа оправдал бывшего беркутовца Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана.

Об этом сообщает “Громасьдке“.

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Хандрыкин обвинялся по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса (пытки по предварительному сговору группой лиц“. Эпизод, который расследовал суд, касается событий возле стадиона имени Лобановского (“Динамо“) 20 января 2014 года.

По информации следствия, 20 января 2014 года Хандрыкин и еще двое силовиков избили и задержали 23-летнего Владислава Цылицкого и несовершеннолетнего Михаила Низкогуза, которые вместе с другими протестующими вылезли на колоннаду стадиона “Динамо“ на углу улиц Грушевского и Парковой в Киеве. Согласно материалам дела, 23-летнего Цилицкого избили до потери сознания, а 17-летнего Нискогуза раздели догола на морозе и всадили ему нож в бедро.

Цылицкий получил сотрясение мозга, гематомы, ему выбили челюсть и сломали нос. Он вспоминал, что “били и ловили всех“, а под стражей держали, “чтобы шантажировать других людей“. Владислава тогда обвинили в сопротивлении правоохранителям, организации несанкционированного митинга и государственной измене.

“Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрыкина, - ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным“, - говорится в решении суда, которое зачитала судья Оксана Бирса.

Обвиняемого на судебном заседании не было.

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По словам одного из прокуроров по делу Игоря Иванцова, группа прокуроров вероятнее всего будет подавать апелляцию.

“Я считаю, что это решение нужно оспаривать, и мы будем готовить апелляцию после совещания с главным прокурором группы прокуроров по этому делу“, - сказал Иванцов в комментарии LB.ua.

“Уверен, у нас найдутся убедительные доводы“, - прокомментировал Валерий Дмитриев, старший группы прокуроров по делу.

Сейчас Хандрыкин является сотрудником харьковской полиции. Кроме Хандрыкина в этом деле фигурируют еще двое бывших беркутовцев - Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые после объявления им о подозрении сбежали в Россию.

Как сообщалось 9 июля, Труханова оправдали по делу о “Краяне“, САП оспорит приговор.

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