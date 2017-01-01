В Сумах мужчина убил и закопал сына

Парень вернулся домой в нетрезвом виде, там уже был его пьяный отец. Между мужчинами возникла ссора, парень ударил отца, после чего мужчина застрелил сына из ружья.

Житель Сум заявил, что его сын пропал без вести, но оказалось, что он сам его убил и закопал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 30 августа.

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На раскрытие этого преступления и поиски пропавшего юноши было задействовано около двухсот работников полиции. Но отец утверждал - его сын пропал без вести и даже написал соответствующее заявление. Однако, несмотря на все попытки мужчины скрыть преступление, работники полиции в конце концов восстановили ход событий и нашли тело погибшего.

Когда работники Сумского отдела полиции получили оперативную информацию, что 62-летний сумчанин убил своего сына, а тело вывез в неизвестном направлении, сразу открыли уголовное производство по статье "Убийство" и начали неотложные действия по установлению местонахождения живого или мертвого юноши.

Сам отец парня, которого работники полиции застали в состоянии алкогольного опьянения, категорически отрицал свою причастность и к его возможной смерти, и к его исчезновению как такового. Более того, человек даже обратился с письменным заявлением, что его сын пропал без вести. На поиски 26-летнего сумчанина были задействованы около двухсот полицейских. Они прочесывали местность, проводили другие следственно-оперативные мероприятия. Работа с его отцом тоже не прекращалась. И во время очередной беседы с правоохранителями он сознался в убийстве. В дальнейшем тело его сына полицейские нашли закопанным на территории одного из дачных кооперативов областного центра, - рассказал Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции.

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Предварительно установлено, что 22 августа между отцом и сыном, которые прибывали в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. Отец обвинил сына в краже денег и спиртного. Наконец, чтобы оставить за собой последнее слово, выстрелил в сына из обреза охотничьего ружья, которое незаконно хранил в своем гараже. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. И молодой человек скончался.

Чтобы избежать ответственности за содеянное, пенсионер замотал тело в надувную резиновую лодку, загрузил в легковушку, вывез и закопал. Что касается лодки и обреза ружья - он утопил их в водоеме.

Сейчас задержанному под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры уже объявлено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения содержание под стражей.

Проводятся дальнейшие следственные действия. Мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.

Напомним, в Кривом Роге нашли убитой супружескую пару. Супруги были найдены в собственной квартире.

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