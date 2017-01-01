В Сумах мужчина убил и закопал сына
Житель Сум заявил, что его сын пропал без вести, но оказалось, что он сам его убил и закопал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 30 августа.
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На раскрытие этого преступления и поиски пропавшего юноши было задействовано около двухсот работников полиции. Но отец утверждал - его сын пропал без вести и даже написал соответствующее заявление. Однако, несмотря на все попытки мужчины скрыть преступление, работники полиции в конце концов восстановили ход событий и нашли тело погибшего.
Когда работники Сумского отдела полиции получили оперативную информацию, что 62-летний сумчанин убил своего сына, а тело вывез в неизвестном направлении, сразу открыли уголовное производство по статье "Убийство" и начали неотложные действия по установлению местонахождения живого или мертвого юноши.
Сам отец парня, которого работники полиции застали в состоянии алкогольного опьянения, категорически отрицал свою причастность и к его возможной смерти, и к его исчезновению как такового. Более того, человек даже обратился с письменным заявлением, что его сын пропал без вести. На поиски 26-летнего сумчанина были задействованы около двухсот полицейских. Они прочесывали местность, проводили другие следственно-оперативные мероприятия. Работа с его отцом тоже не прекращалась. И во время очередной беседы с правоохранителями он сознался в убийстве. В дальнейшем тело его сына полицейские нашли закопанным на территории одного из дачных кооперативов областного центра, - рассказал Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции.
Cмотрите фотогалерею: В Сумах мужчина убил и закопал сына
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Предварительно установлено, что 22 августа между отцом и сыном, которые прибывали в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. Отец обвинил сына в краже денег и спиртного. Наконец, чтобы оставить за собой последнее слово, выстрелил в сына из обреза охотничьего ружья, которое незаконно хранил в своем гараже. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. И молодой человек скончался.
Чтобы избежать ответственности за содеянное, пенсионер замотал тело в надувную резиновую лодку, загрузил в легковушку, вывез и закопал. Что касается лодки и обреза ружья - он утопил их в водоеме.
Сейчас задержанному под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры уже объявлено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения содержание под стражей.
Проводятся дальнейшие следственные действия. Мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.
Напомним, в Кривом Роге нашли убитой супружескую пару. Супруги были найдены в собственной квартире.
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