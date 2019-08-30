Хулиганы подкараулили его прямо возле дома.

Вчера, 29 августа, неизвестные в Чернигове избили известного местного журналиста и блогера Игоря Страха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Томиленко.

Читай также: МВД задержало 30 человек из-за избиения журналистов 112-Украина

Нападающих было двое. Они напали со спины и жестоко избили парня. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Нападение Игорь связывает исключительно с профессиональной деятельностью. Более того, он даже подозревает, кто мог заказать это нападение. В течение последних трех месяцев занимался журналистским расследованием относительно деятельности одного из местных политиков.

Нападение на коллегу осудили в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ).

Из полученной собственными источниками информации знаю номер машины, на которой приехали нападавшие. Собственно, знаю, что этот автомобиль ехал в сторону моего дома еще в семь утра, а я обычно в такое время выхожу на утреннюю физкультуру. Но вчера я вышел еще раньше и в семь меня уже не было, - рассказал сам пострадаший.

Читай также: В Харьковской области задержали людей, напавших на журналистов

Журналист рассказал, что его мог заказать политик, который фигурировал в одном из журналистких расследовний, которые Страх опубликован на своей странице в социальной сети и на своем YouTube-канале.

Когда приехала полиция и я все объяснил и сказал, что знаю номер машины нападавших, удивил ответ следователя, который заявил, мол, что номер сейчас не столь важен, зато важно выяснить точные координаты места, где меня избили. Такой подход удивляет… Перед нападением я получал многочисленные сообщения, в которых мне угрожали убийством, изнасилованием и т. п, а также в соцсетях обнародовали ложную клеветническую информацию в отношении меня. По факту этих угроз обращался и к полиции, и к киберполиции, и в прокуратуру, однако никаких результатов, - добавил журналист.

Полиция расследует нападение на журналиста. В то же время НСЖУ надеется на справедливое следствие.

Напомним, под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112-Украина. Люди называли себя активистами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram