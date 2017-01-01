Руководство НАБУ действует в интересах олигархов, - эксперты

В деле “Роттердам+“ правоохранительные органы действуют в интересах близких к новой власти олигархов. Об этом заявили эксперты, комментарии которых приводит издание “Комсомольская правда в Украине“.

Об этом сообщает Главком.

По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука активизация НАБУ в деле “Роттердам+“ связана с приходом новой власти, которой руководство бюро стремится продемонстрировать свою полезность, в том числе и через подыгрывание близким к ней олигархам.

“Все это лишь подыгрывание Коломойскому и нынешним власть имущим. Руководство НАБУ и САП просто хочет доказать свою полезность сегодняшним руководителям государства. И главным аргументом должен быть не уровень компетентности и профессионализма. Два года их деятельности показали, что там ее нет. Главное - это готовность выполнить любую прихоть чиновников и влиятельных олигархов“, - сказал Кушнирук.

Представители новой власти ранее заявили о готовности перезапустить антикоррупционные структуры, в частности об этом говорил народный депутат от “Слуги народа“ и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко: “Будет перезапуск всех антикоррупционных структур. Западные партнеры помогли нам создать целое семейство антикоррупционных органов, но не помогли в том, чтобы они нормально работали. Есть вопросы к Специальной антикоррупционной прокуратуре, к Национальному агентству противодействия коррупции“.

В свою очередь, руководство НАБУ и САП пытается сохранить свои должности, поэтому демонстрируют активность в расследовании возбужденного еще два года назад деле по “Роттердам+“, в судебной перспективе которого большинство экспертов сомневается.

Энергетический эксперт Дмитрий Марунич также полагает, что активизация дела “Роттердам+“ и давление на энергетиков вызвано сменой властной команды и политической борьбой.

“Я считаю, что преследование чиновников, которые внедряли тариф “Роттердам+“, - это вопрос чисто политической борьбы. Расследование проводилось два года, за это время не было найдено никаких доказательств нарушений, и только после смены власти начались какие-то активные действия со стороны силовиков“, - заявил Марунич.

Напомним, ранее эксперты высказали мнение, что дело НАБУ по “Роттердам +“ не имеет судебной перспективы, ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на которой она основана, является международной практикой. А также подчеркнули, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что дело НАБУ по “Роттердам+“ политически мотивировано и является попыткой давления на частный бизнес.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу “Роттердам +“. 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу “Роттердам +“.