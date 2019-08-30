Младший сержант Сергей Савинов получил несовместимое с жизнью ранение от пули российского боевика.

Появились имя и фото погибшего на Донбассе военного

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Появились имя и фото погибшего на Донбассе военного

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Сегодня, около 09:00, вблизи населенного пункта Водяное, от вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на своей странице в Facebook.

Младший сержант Сергей Савинов получил несовместимое с жизнью ранение от пули российского боевика. В бригаде подчеркнули, что Сергей защищал целостность и суверенитет, "мир и покой в домах украинского народа".

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"Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея", - отметили в бригаде, добавил, что Сергей был единственным сыном у матери.

Участники АТО в Facebook и других соцсетях также собирают деньги для матери Сергея Валентины.

Напомним, ранее также сообщалось, что сегодня военные трех стран посетили зону ООС.

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