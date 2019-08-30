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Появились имя и фото погибшего на Донбассе военного

Комментариев: 4
Младший сержант Сергей Савинов получил несовместимое с жизнью ранение от пули российского боевика.
Появились имя и фото погибшего на Донбассе военного
© Баштанська районна спілка учасників АТО/FB
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Появились имя и фото погибшего на Донбассе военного
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Сегодня, около 09:00, вблизи населенного пункта Водяное, от вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на своей странице в Facebook.

Младший сержант Сергей Савинов получил несовместимое с жизнью ранение от пули российского боевика. В бригаде подчеркнули, что Сергей защищал целостность и суверенитет, "мир и покой в домах украинского народа".

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"Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея", - отметили в бригаде, добавил, что Сергей был единственным сыном у матери.

Участники АТО в Facebook и других соцсетях также собирают деньги для матери Сергея Валентины.

Напомним, ранее также сообщалось, что сегодня военные трех стран посетили зону ООС.

 

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Теги: военные, ВСУ, ООС, гибель, украинцы, война, Донбасс
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Комментариев (4)
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LifeStriker    30.08.2019, 15:24
Оценка:  +4
LifeStriker
Смерть руссо-нацо-фашистам оккупантам украинофобам!
asfd0    30.08.2019, 15:28
Оценка:  -8
asfd0
А де СУГС?
ВыВсеВрети    30.08.2019, 15:43
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
ты вшивая?!....
asfd0    30.08.2019, 15:51
Оценка:  -7
asfd0
А шо, це вже не в трендi? Я не в курсi.
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