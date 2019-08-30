Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук объяснил решение оставить Авакова

Комментариев: 2
Новый глава правительства назвал решение оставить Авакова во главе МВД одним из самых сложных решений.
Гончарук допустил смену министров своего Кабмина
Гончарук допустил смену министров своего Кабмина
Офис президента

Новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук назвал одним из сложных решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 30 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

Главный довод – в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить, - сказал он.

Читай также: В Слуге народа озвучили сроки увольнения Авакова

При этом премьер отметил, что "если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти". "

Это, кстати, касается не только Авакова, - добавил премьер.

Читай также: Арсен Аваков остается министром - СМИ

По словам Гончарука, он не доволен процессом реформирования МВД. "Одна из реформ, которая не состоялась - реформа полиции. Была реформа патрульной службы и дальше она не пошла. Реформу криминальной полиции надо продолжать", - сказал он.

Премьер отметил, что договорился на следующей неделе встретиться с Аваковым и "еще раз поговорить".

Напомним, нардеп-блогер Куницкий не проголосовал за состав Кабмин из-за Авакова. “Слуга народа” объяснил свою позицию просто. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВД, Кабмин Украины, Аваков, Алексей Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Peyot    30.08.2019, 16:14
Оценка:  -2
Peyot
Представляю этот разговор. Дяденька Сабаков реформируйте пожалуйста полицию. А то тв ответ слыш ты слюнавый иди зебилам втирай что если я уйду то порох нападет и не мешай мне тут деньги с космолотов проституток и наркоты считать!!!
Peyot    30.08.2019, 16:11
Оценка:  -2
Peyot
То есть вы поняли? ... Зелупы самой большой угрозой считают не кремль и его армию, а население Украины которое как внесло на руках клоунов враду так на вилах моежт и вынести обратно за поребрик!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь