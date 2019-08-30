Гончарук объяснил решение оставить Авакова

Новый глава правительства назвал решение оставить Авакова во главе МВД одним из самых сложных решений.

Новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук назвал одним из сложных решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 30 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

Главный довод – в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить, - сказал он.

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При этом премьер отметил, что "если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти". "

Это, кстати, касается не только Авакова, - добавил премьер.

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По словам Гончарука, он не доволен процессом реформирования МВД. "Одна из реформ, которая не состоялась - реформа полиции. Была реформа патрульной службы и дальше она не пошла. Реформу криминальной полиции надо продолжать", - сказал он.

Премьер отметил, что договорился на следующей неделе встретиться с Аваковым и "еще раз поговорить".

Напомним, нардеп-блогер Куницкий не проголосовал за состав Кабмин из-за Авакова. “Слуга народа” объяснил свою позицию просто.

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