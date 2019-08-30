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Правительство не будет возвращаться к ручному регулированию цен на энергоносители

Комментариев: 3
Правительство не будет возвращаться к ручному регулированию цен на энергоносители

Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, общаясь с журналистами в Киеве в пятницу, сообщают Украинские Новости со ссылкой на Интерфакс.

“Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму“, - подчеркнул премьер, отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между прошлым кабинетом министров и Международным валютным фондом.

По его словам, если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь.

“Вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса“, - сказал Гончарук.

Подытоживая, он отметил, что цифры в получаемых гражданами платежках, конечно, являются проблемой правительства, и оно будет предпринимать меры, чтобы все, кто нуждается, получали помощь государства, однако без возврата к административному регулированию цен.

Напомним, в последнее время ряд политиков неоднократно выступали с предложением об использование инструментов ручного ограничения цен на энергетических рынках.

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    30.08.2019, 16:11
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Как же так? А тарифы снижать? С рыночной ценой их придется, наоборот, поднять. Вот ЗЕбилы порадуются!
dron29    30.08.2019, 15:51
Оценка:  0
dron29
Макнули ЗЕбилов мордой в гуано и ещё не раз макнут, Беня пока все не скиздит не успокоится )))
Peyot    30.08.2019, 15:37
Оценка:  +1
Peyot
Я так скажу если они реально будут продолжать реформы начатые Порохом и вести страну в НАТО я перестану клоуна называть ЗЕлупой и даже буду его поддерживать... но думаю это все сцакив вглаза електорату
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