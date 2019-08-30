Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Знакомы много лет": Климкин поздравил Пристайко и Кулебу

Комментариев: 0
Бывший глава МИД приветствовал нового министра и вице-премьера по евроинтеграции.
Климкин приветствовал новые назначения в Кабмине
Климкин приветствовал новые назначения в Кабмине
Facebook Павла Климкина

Читай также: Зеленский нашел замену Климкину

Бывший глава МИД Павел Климкин поздравил нового главу МИД Вадима Пристайко с назначением на должность. Об этом он написал в Twitter.

Также он поздравил Дмитрия Кулебу с назначением на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Читай также: Верховная Рада назначила Пристайко главой МИД

Читай также: Гончарук, Пристайко, Загороднюк. Первые назначения в Кабмин

"Поздравляю с назначением! Всех остальных, конечно, тоже, но их особо, потому знакомы уже много лет. Полон надежд на будущее украинской внешней политики и евроинтеграции", - подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее новый глава МИД озвучил приоритеты внешней политики.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: МИД, ервоинтеграция, Кулеба, Прийстайко, Климкин, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь