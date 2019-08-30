"Знакомы много лет": Климкин поздравил Пристайко и Кулебу

Бывший глава МИД приветствовал нового министра и вице-премьера по евроинтеграции.

Читай также: Зеленский нашел замену Климкину

Бывший глава МИД Павел Климкин поздравил нового главу МИД Вадима Пристайко с назначением на должность. Об этом он написал в Twitter.

Также он поздравил Дмитрия Кулебу с назначением на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Читай также: Верховная Рада назначила Пристайко главой МИД

Вітаю Вадима Пристайка та Дмитра Кулебу @DmytroKuleba з призначенням! Всіх інших, звичайно, теж, але їх особливо, бо знаємося вже багато років. Сповнений сподівань на майбутнє української зовнішньої політики та євроінтеграції. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 30, 2019

Читай также: Гончарук, Пристайко, Загороднюк. Первые назначения в Кабмин

"Поздравляю с назначением! Всех остальных, конечно, тоже, но их особо, потому знакомы уже много лет. Полон надежд на будущее украинской внешней политики и евроинтеграции", - подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее новый глава МИД озвучил приоритеты внешней политики.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.