Коломойский и Порошенко встретились после выборов
По словам бизнесмена, они с экс-президентом ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что один раз встречался с экс-президентом Петром Порошенко после выборов главы государства.
Об этом он рассказал в интервью изданию Цензор.НЕТ.
Читай также: “Войны нет”, "токсичная" личность” и “матрос Железняк”: ТОП-цитаты Коломойского"Да, обычная частная встреча была в Киеве. В частном домовладении. Мы с ним ни о чем не договаривались... Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения", - сказал Коломойский.
Бизнесмен сообщил, что не обсуждал с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. По мнению Коломойского, на посту президента Порошенко сделал "немного хорошего, но это немногое - очень ценное".
Читай также: “Вам надо свалить просто”: Коломойский призвал РФ убраться с Донбасса"Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья. Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами или проклинать – всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали. Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко, и его достижения в то опасное время", - добавил Коломойский.
Как сообщалось 29 августа, Коломойский заявил, что обсуждал с Зеленским дефолт.