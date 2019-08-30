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Коломойский и Порошенко встретились после выборов

Комментариев: 3
По словам бизнесмена, они с экс-президентом ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
Коломойский и Порошенко "поболтали" после выборов
Коломойский и Порошенко "поболтали" после выборов
Коллаж Прямий/УП
Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что один раз встречался с экс-президентом Петром Порошенко после выборов главы государства.
 
Об этом он рассказал в интервью изданию Цензор.НЕТ.
 

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"Да, обычная частная встреча была в Киеве. В частном домовладении. Мы с ним ни о чем не договаривались... Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения", - сказал Коломойский.
 
Бизнесмен сообщил, что не обсуждал с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. По мнению Коломойского, на посту президента Порошенко сделал "немного хорошего, но это немногое - очень ценное".
 

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"Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья. Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами или проклинать – всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали. Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко, и его достижения в то опасное время", - добавил Коломойский.
 
Как сообщалось 29 августа, Коломойский заявил, что обсуждал с Зеленским дефолт.
 
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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, Коломойский, Порошенко
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Комментариев (3)
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Мыкола    30.08.2019, 17:57
Оценка:  0
Мыкола
Это решалы , а люди Украины это лохи по призванию
entranceandexit    30.08.2019, 17:50
Оценка:  0
entranceandexit
мерзко до противности
bertal    30.08.2019, 17:36
Оценка:  0
bertal
Вся Украина поверила єтому бреду((( Встретились два подельника и поговорили только про жизнь?
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