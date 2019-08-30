"Рот свой закройте": Медведчук и Рабинович привезли в Лефортово сало

Депутаты от ОПЗЖ обещают хорошие новости по обмену пленными в ближайшее время.

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Виктор Медведчук и Вадим Рабинович посетили украинских политзаключенных в следственном изоляторе “Лефортово“. Об этом сообщает "112".

Уточняется, что они проведали Станислава Клыха и Николая Карпюка. При этом Рабинович заверил, что "теперь все будет хорошо".

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Комментируя ситуацию с фейком о возвращении пленных уже сегодня, он призвал: "Я очень прошу тех, кто играет с судьбами людей, родственников, нагнетает обстановку, тратят их сердца и здоровье - прекратите заниматься самопиаром на обмене пленных. Дайте людям вернуться домой".

"Вы паразиты, вы паразитируете на несчастье людей. Рот свой закройте и дайте доделать работу!" - вспылил он.

Рабинович рассказал, что в качестве гостинца депутаты от ОПЗЖ привезли политзаключенным полтавское сало и хлеб из Украины.

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Медведчук, в свою очередь, заверил, что теперь есть уверенность в обмене заключенными между Украиной и РФ в ближайшее время.

"Действительно, этот вопрос серьезно продвинулся, и поэтому это все вселяет уверенность в том, что в ближайшее время этот обмен произойдет. Новости в ближайшее время должны быть хорошие", - заявил он.

"Наш приезд - в первую очередь, гуманитарная акция. Команда Зеленского реально занимается вопросами обмена", - отметил Медведчук.

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Сейчас в “Лефортово“, кроме журналиста Романа Сущенко и 24-х моряков, находятся также Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов.​​​​​​

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Виктор Медведчук и Вадим Рабинович улетели в Москву.

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