В Киевском ботаническом саду нашли труп с запиской

Тело молодого мужчины найдено с огнестрельным ранением в голову.

В Киеве на территории Национального ботанического сада имени Гришко нашли тело мужчины, у которого была прострелена голова с прощальной запиской.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко во время брифинга, передает УНН.

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"Найдено тело молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову. Также, возле него лежал пистолет. Есть прощальная записка, но у него нет никаких документов, мы устанавливаем его личность...", - сказал Корищенко.

По его словам, уголовное производство по факту умышленного убийства внесено, версия самоубийство.

"Предварительный обзор судебно-медицинского эксперта это подтвердил, но будут и экспертизы и уголовное производство будет расследоваться", - добавил Корищенко.

Как сообщалось 27 августа, на Троещине под окнами многоэтажки нашли трупы женщины и ее собаки.

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