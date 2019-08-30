Загороднюк пообещал не учить военных воевать

Новый министр обороны пришел как гражданское лицо для внедрения менеджерских решений.

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Президент Владимир Зеленский представил Министерству обороны нового министра обороны Андрея Загороднюка.

Президент при этом заверил, что бывший министр Степан Полторак навсегда останется для него министром обороны.

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Сам Загороднюк заверил коллектив, что пришел как гражданское лицо и не собирается "учить военных воевать". Он добавил, что е Минобороны не будет конфликтом с Генштабом по этой теме.

В то же время целью Загороднюка станет внедрение гражданских стандартов контроля над ВСУ по стандартам НАТО.

“Мы будем сотрудничать с военными и нарабатывать менеджерские решения. Мы очень серьезно будем смотреть на то, как выполняются планы, решения, договоренности и приказы", - подчеркнул он.

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Загороднюк добавил, что смотреть на должности и кабинеты при этом новое руководство не будет. "Пока не будет настоящих изменений, мы будем "лупати сю скалу", - пообещал Загороднюк.

Ключевыми приоритетами нового формата работы министр обороны назвал военнослужащего, настоящий переход на стандарты НАТО и безжалостную борьбу с коррупцией.

Напомним, вчера Верховная Рада 314 голосами выбрала Загороднюка новым министром обороны.

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