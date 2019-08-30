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Москва собирает на 75-летие Победы всю Европу и позовет Зеленского

Комментариев: 6
Кремль пришлет приглашение на празднование 9 мая следующего года президенту Украины.
Зеленского пригласят в Кремль
Зеленского пригласят в Кремль
president.gov.ua

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Москва хочет видеть президента Владимира Зеленского с визитом в своей стране. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, Кремль направит президенту Украины приглашение на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Участие в праздновании подтвердили лидеры 17 государств, в том числе - Франции, Кубы, Индии, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии Сербии. Положительный ответ на приглашение дали многие страны СНГ.

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Президенту США Дональду Трампу приглашение также отправили, но пока оно остается без ответа, добавил Ушаков. Пригласили также премьера Великобритании Бориса Джонсона и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, ранее у Путина рассказали о деталях разговора с Меркель.

 

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Теги: Москва, РФ, Кремль, Зеленский, День победы
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Комментариев (7)
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futbolprognoz    30.08.2019, 18:03
Оценка:  +1
futbolprognoz
фашист пришлёт приглашение на праздник победы над фашистом... жесть... такого я ещё не видел
Woodbrother    30.08.2019, 17:51
Оценка:  +2
Woodbrother
Никто не приедет на москву. В марте начнется суд по МН-17 и после такого позора, никто не запхочет мараться об кремлевских военных преступников.
Graddfeydd    30.08.2019, 17:38
Оценка:  +4
Graddfeydd
Мoскалu - лицемерные ублюдкu: всегда были такими и всегда будут...
haarp    30.08.2019, 17:50
Оценка:  -5
haarp
сказала потаскуха у которой государства 1000 лет небыло после разгрома монголами и лежала под всеми соседями
Woodbrother    30.08.2019, 17:52
Оценка:  +2
Woodbrother
У вас на россии государства то же не было. Улус джучи с каганатом мускафа, это никакая ни страна, это придаток Золотой Орды, загон для лаптежных рабов
haarp    30.08.2019, 18:00
Оценка:  -2
haarp
не пизди , северные княжества куда удрали все князья почти не тронуты были а Куев только за 80 лет 12 века 6 раз полностью разрушали и все население вырезали или в рабство угоняли
Брюква_и_Клюква    30.08.2019, 18:08
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Ты нам, мокша кривоногий, расскажи еще про вашего мокшанского хероя Невского, который раком стоял перед Батыем и тем заслужил ярлык на княжение
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