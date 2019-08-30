Москва собирает на 75-летие Победы всю Европу и позовет Зеленского

Кремль пришлет приглашение на празднование 9 мая следующего года президенту Украины.

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Москва хочет видеть президента Владимира Зеленского с визитом в своей стране. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, Кремль направит президенту Украины приглашение на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Участие в праздновании подтвердили лидеры 17 государств, в том числе - Франции, Кубы, Индии, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии Сербии. Положительный ответ на приглашение дали многие страны СНГ.

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Президенту США Дональду Трампу приглашение также отправили, но пока оно остается без ответа, добавил Ушаков. Пригласили также премьера Великобритании Бориса Джонсона и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, ранее у Путина рассказали о деталях разговора с Меркель.

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