Зеленский собирает новых министров в понедельник

Президент пообщается со всеми новоназначенными министрами Кабмина.

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Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, намерен провести первую встречу со всеми новоназначенными министрами. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает “Интерфакс-Украина“.

“В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и главами других ведомств“, - сообщила Новосад в ходе своего официального представления в министерстве в пятницу.

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29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабмина, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком по квоте монобольшинства “Слуги народа“. Новосад была назначена министром образования и науки.

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