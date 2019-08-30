Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский собирает новых министров в понедельник

Комментариев: 1
Президент пообщается со всеми новоназначенными министрами Кабмина.
Зеленский встретится с новым Кабмином
Зеленский встретится с новым Кабмином
president.gov.ua

Читай также: СМИ опубликовали полный список будущего Кабмина

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, намерен провести первую встречу со всеми новоназначенными министрами. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает “Интерфакс-Украина“.

“В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и главами других ведомств“, - сообщила Новосад в ходе своего официального представления в министерстве в пятницу.

Читай также: Загороднюк пообещал не учить военных воевать

29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабмина, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком по квоте монобольшинства “Слуги народа“. Новосад была назначена министром образования и науки.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, Кабмин, министры, встреча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    30.08.2019, 17:48
Оценка:  0
Woodbrother
Расскажет им свою эпическую речь про фопы и 6%
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь