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Зеленский решил забрать себе Нацгвардию у Авакова

Комментариев: 6
Контроля за Нацгвардией во главе с президентом другие органы осуществлять не будут.
Зеленский хочет сам управлять Нацгвардией
Зеленский хочет сам управлять Нацгвардией
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект вывести Национальную гвардию из подчинения МВД. Об этом говорится в законопроекте 1007 на сайте парламента.

Проект предлагать преобразовать Нацгвардию в отдельное силовое ведомство, которое будет подчиненно только президенту.

“Предполагается, что непосредственное руководство Нацгвардией будет осуществлять ее командующий, а президент - “направлять деятельность“, - предлагает при этом автор документа.

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Командующего предположительно также будет назначать и увольнять президент. Отдельного контроля со стороны других веток власти за Нацгвардией не предполагается, а ее связь с МВД окончательно обрывается.

Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук объяснил, почему Арсена Авакова оставили главой МВД.

 

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Теги: Зеленский, Нацгвардия, Аваков, МВД, контроль, закон
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Комментариев (6)
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Ira0956    30.08.2019, 19:15
Оценка:  -1
Ira0956
а тем временем На Львівщині палає хімічне виробництво – там оголосили підвищений рівень небезпеки
Ira0955    30.08.2019, 19:21
Оценка:  -1
Ira0955
Ира-Пыдор иди соси болт!))))
LoveFreedom    30.08.2019, 19:00
Оценка:  0
LoveFreedom
что решил под сказочного "покосить"?))
Брюква_и_Клюква    30.08.2019, 18:34
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
И всех нацгвардейцев посадит на велосипеды!
Woodbrother    30.08.2019, 18:13
Оценка:  +2
Woodbrother
ЗЕ мало охраны. Кто его так запугал ?
Адекваты    30.08.2019, 18:19
Оценка:  +2
Адекваты
Приватбанк с банкоматами будут охранять))
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