Зеленский решил забрать себе Нацгвардию у Авакова

Контроля за Нацгвардией во главе с президентом другие органы осуществлять не будут.

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект вывести Национальную гвардию из подчинения МВД. Об этом говорится в законопроекте 1007 на сайте парламента.

Проект предлагать преобразовать Нацгвардию в отдельное силовое ведомство, которое будет подчиненно только президенту.

“Предполагается, что непосредственное руководство Нацгвардией будет осуществлять ее командующий, а президент - “направлять деятельность“, - предлагает при этом автор документа.

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Командующего предположительно также будет назначать и увольнять президент. Отдельного контроля со стороны других веток власти за Нацгвардией не предполагается, а ее связь с МВД окончательно обрывается.

Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук объяснил, почему Арсена Авакова оставили главой МВД.

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