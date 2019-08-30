Зеленский решил забрать себе Нацгвардию у Авакова
Читай также: Нардеп-блогер Куницкий не проголосовал за состав Кабмин из-за Авакова
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект вывести Национальную гвардию из подчинения МВД. Об этом говорится в законопроекте 1007 на сайте парламента.
Проект предлагать преобразовать Нацгвардию в отдельное силовое ведомство, которое будет подчиненно только президенту.
“Предполагается, что непосредственное руководство Нацгвардией будет осуществлять ее командующий, а президент - “направлять деятельность“, - предлагает при этом автор документа.
Читай также: В Слуге народа озвучили сроки увольнения Авакова
Командующего предположительно также будет назначать и увольнять президент. Отдельного контроля со стороны других веток власти за Нацгвардией не предполагается, а ее связь с МВД окончательно обрывается.
Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук объяснил, почему Арсена Авакова оставили главой МВД.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.