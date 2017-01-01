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Зеленский просит переподчинить ему Нацгвардию

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Президент предлагает вывести Национальную гвардию из подчинения министерства внутренних дел.
Зеленский предлагает реформировать Нацгвардию
Зеленский предлагает реформировать Нацгвардию
facebook.com/NGUmainpage

ПрезидентВладимир Зеленский предлагает передать главе государства назначение и увольнение командующего Нацгвардией и вывести ее из подчинения МВД. Об этом говорится в законопроекте № 1007, внесенным в Верховную Раду.

Он определен президентом как неотложный.

"Деятельность Национальной гвардии направляется президентом через командующего Национальной гвардии, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией", - говорится в проекте закона.

Необходимость такого решения объясняется тем, что в условиях особого периода руководство военными формированиями, в частности Нацгвардией, не относится к сфере внутренних дел, а находится в подчинении президента.
 
"Потому в связи с существующими правовыми коллизиями возникла необходимость внести соответствующие изменения в законы О национальной безопасности Украины и О Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте.
 
Проектом закона предлагается исключить все упоминания о министре внутренних дел, а руководство Нацгвардии непосредственно передать командующему НГУ.
 
Как сообщалось, Зеленский накануне внес в Раду несколько десятков законопроектов. Всего за два дня в Раду подали более 120 законодательных инициатив.
 

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Теги: МВД, Рада, законопроект, Владимир Зеленский, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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