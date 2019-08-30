Китай заявил о невмешательстве в сделку по Мотор Сичи

США не имеют права "нагло вмешиваться" в сотрудничество Украины и Китая в военной сфере, считает посол Ду Вэй.

Власти Китая на официальном уровне не вмешивались в коммерческую сделку между украиснким предприятием Мотор Сич и китайской компанией. Об этом на брифинге заявил посол КНР в Украине Ду Вэй, сообщает LB.ua в пятницу, 30 августа.

"Все что касается вопроса сотрудничества по Мотор Сичи, то это коммерческая деятельность и бизнес между двумя частными предприятиями. В этом контексте я хочу озвучить три позиции. Первое, самое главное, чтобы ведение коммерческой деятельности происходило на рыночных условиях. Второе – все предприятия, которые ведут такую деятельность на нашей территории должны уважать законы Китая. И третье – права всех предприятий, которые ведут коммерческую деятельность на территории Украины, должны быть защищены", – заявил посол.

Он подчеркнул, что на уровне правительства Китай ни коим образом не оказывает влияние на процесс заключения возможной коммерческий сделки между Мотор-Сич и китайским предприятием.

"Это всего лишь бизнес-сделка. И на будущее сложно спрогнозировать, какие будут дальнейшие действия. Но мы точно не участвуем в этом и не вмешиваемся в этот процесс", – добавил Ду Вэй.

На уточняющий вопрос об угрозе передачи украинских технологий Мотор Сичи России, в случае сделки с Китаем, он сказал: "Это необоснованные домыслы".

Также посол считает, что США не имеют права "нагло вмешиваться" в сотрудничество Украины и Китая в военной сфере.

"На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной... США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем... Украина не требует наставников извне. Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая", – отметил дипломат.

Ду Вэй подчеркнул, что все обвинения в адрес Китая в воровстве технологий других стран – "это чистой воды наговор", а успехи развития Китая достигнуты только благодаря его народу и "никогда не были украдены".

"США боятся угрозы ее монополии в сфере телекоммуникаций. Пока Китай развивает свои современные технологии, мы разворачиваем сотрудничество с другими странами. В том числе, с Украиной. И это сотрудничество происходит только в строгих рамках соблюдения прав интеллектуальной собственности. Ложь, обман и кража – все это не о нас", – сказал посол.

Ду Вэй полагает, что сегодня оборонная отрасль Украины требует вливания инвестиций. В то же время, по его мнению "США многие годы не обеспечивали большие инвестиции в оборонную сферу Украины".

"Я хочу сказать, что Китай и Украины – дружественные страны и стратегические партнеры" – подчеркнул он.

По его словам, многие годы обе страны продуктивно сотрудничали в разных сферах, начиная с аграрной сферы. Товарооборот между Украиной и Китаем в прошлом году достиг почти $10 млрд. Посол выразил уверенность, что в текущем году товарооборот превысит эту сумму. Тогда как, по его словам, товарооборот Украины с США в прошлом году составил всего $4 млрд, а в первом полугодии 2019 года – всего $2 млрд.

Напомним, 24 августа стало известно, что две компании из Китая купили половину акций Мотор Сичи и подали заявления в Антимонопольный комитет, чтобы согласовать сделку.

Через несколько дней в Украину прибыл с официальным визитом Джон Болтон. Он предостерег украинскую власть об опасности сотрудничества с китайцами.

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