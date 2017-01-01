В "ДНР" заговорили о скором обмене пленными

Обмен пленными на Донбассе может состояться до конца сентября, если Киев выполнит свои обязательства, говорят в Донецке.

Украина и сепаратисты больше года не могут договориться об обмене пленными

Обмен пленными между самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" и Украиной может пройти в конце сентября. Об этом в пятницу, 30 августа, заявила так называемый омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова. сообщают ресурсы сепаратистов.

"Мы надеемся, что украинская сторона выполнит свои обязательства и к концу сентября мы проведем обмен пленными", - сказала она.

По ее словам, в "ДНР" ожидают от украинской стороны информацию о ее готовности к проведению обмена пленными на ближайших переговорах в Минске.

"Мы возлагаем большие надежды на то, что украинская сторона 4 сентября нам сможет дать полную раскладку, на каком этапе у них находится процессуальная очистка пленных. Я напомню, что три встречи назад Киев попросил восемь недель на этот процесс, и время подходит к концу", - сказала Морозова.

Как известно, в ближайшие дни ожидается обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Он может состояться 3 сентября.

Ранее сегодня новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что между Украиной и Россией состоялся обмен пленными и заключенными. Позже их ждали в аэропорту Киев, куда прибыл, в частности, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Однако в Офисе президента заявили, что процесс обмена все еще продолжается. В СБУ позже сообщили, что 30 августа обмен не состоится.

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