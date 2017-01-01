В Раде обнародован текст законопроекта об импичменте

Решение об импичменте президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава парламента.

На сайте Верховной Рады в пятницу, 30 августа, опубликован текст законопроекта об импичменте президенту. Инициатором проекта закона №1012 является глава государства Владимир Зеленский.

"Целью и задачами принятия этого законопроекту является создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента президента Украины", – говорится в пояснительной записке.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может устранить президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава.

Предлагается, что внесенное на рассмотрение парламента письменное представление об инициировании импичмента должно содержать правовое обоснование необходимости образования специальной временной следственной комиссии, которая будет образовываться в составе народных депутатов (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специального прокурора и специальных следователей.

После принятия решения об обвинении президента Верховная Рада должна обращаться в Конституционный суд (для получения вывода относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении президента с поста в порядке импичмента) и Верховный суд (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления).

Предполагается, что решение об импичменте президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Напомним, 29 августа Владимир Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте. Предполагалось, что его могут рассмотреть в тот же день, но этого так и не произошло.

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