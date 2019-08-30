Москва готова к газовым переговорам - Минэнерго РФ

Новый раунд трехсторонних переговоров ожидается в середине сентября. Пока неясно, кто будет представлять Украину.

Министр энергетики России Александр Новак заявил о готовности РФ провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября, сообщает Интерфакс в пятницу, 30 августа.

"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - пояснил он.

Ранее в Еврокомиссии предлагали провести встречу с 16 по 23 сентября. "У нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Или 16 числа, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано", - сказал Новак.

Пока неясно, кто будет представлять на переговорах Украину. Ранее главой делегации был министр иностранных дел.

Как известно, накануне в Украине сменилось правительство.

Напомним, в конце июля Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа на год на действующих условиях.

В свою очередь Нафтогаз готов заключить соглашение на транзит газа с Россией на условиях, предложенных Еврокомиссией.

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