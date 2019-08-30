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Москва готова к газовым переговорам - Минэнерго РФ

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Новый раунд трехсторонних переговоров ожидается в середине сентября. Пока неясно, кто будет представлять Украину.
Министр энергетики России Александр Новак
Министр энергетики России Александр Новак
Kremlin.ru

Министр энергетики России Александр Новак заявил о готовности РФ провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября, сообщает Интерфакс в пятницу, 30 августа.

"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - пояснил он.

Ранее в Еврокомиссии предлагали провести встречу с 16 по 23 сентября. "У нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Или 16 числа, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано", - сказал Новак.

Пока неясно, кто будет представлять на переговорах Украину. Ранее главой делегации был министр иностранных дел.

Как известно, накануне в Украине сменилось правительство.

Напомним, в конце июля Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа на год на действующих условиях.

В свою очередь Нафтогаз готов заключить соглашение на транзит газа с Россией на условиях, предложенных Еврокомиссией.

 

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Теги: Россия, Украина, газ, газовые контракты, газовые переговоры, газовое соглашение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ANDREICH    30.08.2019, 19:36
Оценка:  0
ANDREICH
бойко рабінович й шуфрич повинні домовлятися за газ бо це лідери
Ira0956    30.08.2019, 19:14
Оценка:  0
Ira0956
На Львівщині палає хімічне виробництво – там оголосили підвищений рівень небезпеки
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