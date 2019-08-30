Об Авакове и деньгах. Интервью нового премьера

Корреспондент.net cобрал главные тезисы первого общения нового премьер-министра Алексея Гончарука с журналистами.

О деньгах

Нам нужны дешевые деньги в экономике. Где их взять? Банковская система в принципе готова кредитовать и бизнес, и население. В Украине может появиться ипотека. Она в следующем году может быть 12-13%, и мы понимаем, как это сделать. Мы будем работать с Нацбанком, не влияя на него административно. Работать по-партнерски, строя с ними нормальные отношения. Мы должны понимать их ожидания, а они - понимать наши.

О налогах

На весну мы готовим налоговую реформу, которая вступит в силу 1 января 2021 года. Этой осенью безотлагательно наша главная задача - навести порядок с администрированием налогов. У нас для этого есть госпожа Маркарова (министр финансов). Я считаю, что она хороший менеджер и порядочный человек, и я очень на это рассчитываю.

О контрабанде

Контрабанда - это вещь, которую мы должны побороть в этом году. Есть Макс Нефедов. Я ему верю, я считаю его очень сильным менеджером и порядочным человеком. Поэтому я верю, что в этом году контрабанда, как системное явление уйдет в прошлое.

У нас для этого есть все: есть Служба безопасности, есть Пограничная служба с новым менеджером, есть Макс. Ему надо пару месяцев, чтобы сделать систему управляемой, потому что сейчас это, скорее, мозг без рук и ног.

По разным оценкам, объем контрабанды достигает миллиардов долларов. Поэтому, кроме того, что контрабанда вредит конкуренции, это еще и большой вред для экономики. Мы рассчитываем, что это может дать дополнительные ресурсы для реализации лозунга президента о преодолении реальной бедности.

О дорогах

У нас есть 24 тысячи киломентров так называемых mainroads (главных дорог). Мы их сделаем за следующие 5 лет. Это очень амбициозная цель. Это не означает, что их должны построить с нуля. Это означает, что они должны быть приведены в хорошее и удовлетворительное состояние.

В этом году для нас невероятно важно построить дорогу на Мариуполь. Это задача номер 1. Потому что это украинский город, который сейчас является неким логистическим островом. Предварительная дата 18 октября, когда мы планируем открыть эту дорогу.

У нас готовится на следующий год стратегия по дорогам. Мы ожидаем, что каждый год мы будем увеличивать финансирование на строительство дорог. Дополнительные средства мы планируем взять за счет наведения порядка с уплатой акцизов. То есть надо убрать тень с рынка горюче-смазочных материалов. Если ты хочешь строить дороги, должен бороться с коррупцией.

О реформах прошлой власти

Медицинская реформа - это однозначно правильная история. Реформа образования, новая украинская школа - однозначно правильная история. Есть вопросы менеджмента конечно. Идея правильная, но как они были воплощены, мы сейчас посмотрим внутри министерств. По-честному.

Когда ты понимаешь замысел, деньги ходят за ребенком, деньги ходят за пациентом. Это очень правильные вещи. Правильные механизмы финансирования. Когда человек имеет своего конкретного врача, когда государство платит за эти услуги. Это очень правильные вещи. Это эффективность, путь к эффективности. Это также стимулирует конкуренцию.

Но насколько качественно проводилась имплементация, как менеджерилась эта история, мы посмотрим. Сейчас давать оценок не хочу.

Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка.

И конкуренция на энергетических рынках и ProZorro - это однозначно достижение.

Об Авакове

“Решение и вопрос по Авакову, конечно, дискутируется и является сложным… единственное, что я можем сказать, что мы очень четко обозначили красные линии. Мы поговорили серьезно (лично с ним). И у президента был разговор и не один. И я лично общался с ним об этом. Мы поговорим еще не один раз и внимательно посмотрим на то, что происходит внутри министерства. Это сложный длительный процесс.

Я считаю, что Аваков сделал много хорошего для страны в определенный период времени. Есть много оснований считать, что он - крупный бизнесмен, который в том числе имеет свои интересы.

Сейчас он является частью команды, и было бы неправильно, чтобы я сейчас публично говорил, что он должен уйти. Но. Я сказал на трибуне парламента о том, что в правительстве воровать не будут. Это означает, что никаких исключений быть не может.

И если вы - пресса, гражданское общество, с которыми мы будем очень тесно сотрудничать - будете иметь очень конкретные, предметные претензии ... мы с президентом договорились, что первое основание серьезно считать, что модель поведения такая, которая не может быть допустимой, любой человек, а не только Аваков, должен уйти. Если есть претензии по существу.

Это вообще одно из самых сложных решений, которое принималось при формировании правительства. Это - непростая история, я вам скажу. Почему было принято решение его оставить сейчас? С одной мыслью, главное: в стране война. В условиях войны, человека, который отвечает за самый большой блок по безопасности в правительстве, учитывая, что правительство достаточно молодое, много очень людей, которые не имеют дополнительного опыта ...

Поэтому по совокупности всех плюсов и минусов команда приняла решение оставить господина Авакова в составе правительства.

На основе материала Украинской правды.