На Буковине поставили памятник космонавту Каденюку

Леонид Каденюк был первым космонавтом независимой Украины. Теперь ему открыли памятник в родном селе.

В родном селе первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка Клишковцы в Черновицкой области открыли ему памятник. Об этом сообщает Черновицкая ОГА на странице в Facebook в пятницу, 30 августа.

"В Клишковцах проходит открытие памятника Леониду Каденюку - первому космонавту независимой Украины. Участие в мероприятии принимают и. о. председателя облгосадминистрации Михаил Павлюк, руководство района, ОТГ, общественность", - сказано в сообщении.

Леонид Каденюк родился в селе Клишковцы Хотинского района на Буковине 28 января 1951 года. В 1995-м его отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК Колумбия миссии STS-87.

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