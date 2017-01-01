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На Буковине поставили памятник космонавту Каденюку

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Леонид Каденюк был первым космонавтом независимой Украины. Теперь ему открыли памятник в родном селе.
На Буковине открыли памятник космонавту Каденюку
На Буковине открыли памятник космонавту Каденюку
facebook.com/cvOD

В родном селе первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка Клишковцы в Черновицкой области открыли ему памятник. Об этом сообщает Черновицкая ОГА на странице в Facebook в пятницу, 30 августа.

"В Клишковцах проходит открытие памятника Леониду Каденюку - первому космонавту независимой Украины. Участие в мероприятии принимают и. о. председателя облгосадминистрации Михаил Павлюк, руководство района, ОТГ, общественность", - сказано в сообщении.

Леонид Каденюк родился в селе Клишковцы Хотинского района на Буковине 28 января 1951 года. В 1995-м его отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК Колумбия миссии STS-87.

Напомним, что ранее под Житомиром облили краской новый памятник защитникам Украины.

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Теги: Буковина, памятник, Леонид Каденюк
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Источник: korrespondent.net

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