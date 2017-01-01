В Украине снижается задолженность за коммуналку

За полгода задолженность за коммунальные услуги снизилась почти на 16,5 миллиардов гривен, в июле - на 2,3 млрд.

За месяц задолженность населения за коммуналку снизилась на 2,3 млрд и на конец июля составила 53 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, задолженность населения по уплате за поставки газа составила 23,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 15,2 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн, за поставки электроэнергии - 4,8 млрд грн

Средние начисления за ЖКУ, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в июле составили 652,9 грн, что меньше, чем в январе (2693,2 грн), марте (2296,5 грн), и июне (659,6 грн).

За июль населением уплачено за коммуналку 6,1 млрд грн (145% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,1 млрд грн (113,6%).

Стоит отметить, что по итогам февраля долги за коммуналку достигли 69,4 млрд грн, после чего начали снижаться.

Как известно, с 1 мая в Украине начали действовать новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг, предусматривающие штрафы за задолженность.

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