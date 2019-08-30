Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине горел еще один "Токио"

Комментариев: 1
В Службу спасения поступила информация о возгорании обшивки наружной стены первого и второго этажей четырехэтажного торгового центра в Ужгороде.
Пожар в торговом центре Токио в Ужгороде
Пожар в торговом центре Токио в Ужгороде
ГСЧС

В Ужгороде произошел пожар в торговом центре Токио на улице Заньковецкой. С огнем боролись 30 спасателей, сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области.

Отмечается, что в 14:50 в Службу спасения поступила информация о возгорании обшивки наружной стены первого и второго этажей четырехэтажного торгового центра.

К тушению пожара были привлечены шесть единиц техники и 30 спасателей от 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей Ужгорода и государственного пожарно-спасательного поста в селе Великая Добронь.

Уже в 15:15 пожар локализован на площади 100 кв. м, в 15:55 был ликвидирован полностью.

Погибших и травмированных нет.

Cмотрите фотогалерею: В Украине горел еще один "Токио"

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, в результате которого погибли девять человек и еще десять пострадали.

На этой неделе была названа причина в отеле Токио Стар. Эксперты пришли к выводу, что в здании была чрезмерная нагрузка на электросети, из-за чего произошло короткое замыкание проводки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Закарпатье, видео, фото, огонь, пожар, пожарные, Ужгород, Токио, торговый центр, ТРЦ, ГСЧС, Закарпатская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
tinkerrr    30.08.2019, 20:47
Оценка:  0
tinkerrr
Как чрезмерная нагрузка на сети может привести к короткому замыканию? Да и замыкание где произошло, в стене, в гофре? Откуда горение?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь