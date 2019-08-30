В Украине горел еще один "Токио"

В Службу спасения поступила информация о возгорании обшивки наружной стены первого и второго этажей четырехэтажного торгового центра в Ужгороде.

В Ужгороде произошел пожар в торговом центре Токио на улице Заньковецкой. С огнем боролись 30 спасателей, сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области.

Отмечается, что в 14:50 в Службу спасения поступила информация о возгорании обшивки наружной стены первого и второго этажей четырехэтажного торгового центра.

К тушению пожара были привлечены шесть единиц техники и 30 спасателей от 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей Ужгорода и государственного пожарно-спасательного поста в селе Великая Добронь.

Уже в 15:15 пожар локализован на площади 100 кв. м, в 15:55 был ликвидирован полностью.

Погибших и травмированных нет.

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Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, в результате которого погибли девять человек и еще десять пострадали.

На этой неделе была названа причина в отеле Токио Стар. Эксперты пришли к выводу, что в здании была чрезмерная нагрузка на электросети, из-за чего произошло короткое замыкание проводки.

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