Зеленский предложил забирать мандаты у нардепов за прогулы и кнопкодавство

Президент предложил внести изменения в статью Конституции, добавив туда дополнительные основания для прекращения полномочий депутата Рады.

Зеленский предлагает Раде забирать мандаты за прогулы и кнопкодавство

Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады в пятницу, 30 августа.

Зеленский предлагает парламенту прекращать досрочно полномочия депутатов в случаях:

неличного голосования народного избранника в парламенте при установлении такого факта судом.

отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии. В таком случае его полномочия прекращает Верховный суд.

прекращения гражданства Украины или выезда на постоянное проживание за пределы государства. В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

Депутатам, которые решили сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Раде, а не писать его на имя спикера, как это было раньше. В случае смерти народного избранника, его полномочия прекращаются автоматически без решения парламента.

Как сообщалось, Зеленский накануне внес в Раду несколько десятков законопроектов.

Напомним, что ранее президент предложил уменьшить количество нардепов до 300, а также полностью перейти на пропорциональную избирательную систему.

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