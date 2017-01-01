На Донбассе за день шесть обстрелов

Враг открывал огонь по позициям ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 30 августа.

Так, враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы совершались в районе Водяного, Новотроицкого и Новолуганского.

Также в штабе напомнили, что сегодня один боец ВСУ погиб во время выполнения боевого задания.

Ранее сообщалось, что за сутки 29 августа сепаратисты 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали.

Также накануне вечером в штабе заявили, что бойцы Азова уничтожили группу сепаратистов-диверсантов. В свою очередь в "ДНР" заявили о серьезных потерях.

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