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Во Львове началась буря с ливнем и грозой

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В городе поднялся сильный ветер, а также начался сильный дождь с грозой, небо затянуто грозовыми тучами.
Во Львове непогода: будя с ливнем и грозами
Во Львове непогода: будя с ливнем и грозами
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Во Львове начались буря, ливень и гроза. Об этом сообщает Depo.Львов в пятницу, 30 августа.

Город заливает сильным дождем. Сильные порывы ветра гнут деревья, а небо затянуто темными тучами.

Ранее сообщалось, что на Львовщине были подтоплены четыре города - подъем уровня воды в реке и сильные ливни нанесли ущерб в городах Дрогобыч, Трускавец, Борислав и Стебник.

Также стало известно, что Прикарпатье получит 120 млн на ликвидацию последствий паводка.

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Теги: Львов, буря, дождь, Гроза, непогода
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Источник: korrespondent.net

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