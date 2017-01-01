Во Львове началась буря с ливнем и грозой

В городе поднялся сильный ветер, а также начался сильный дождь с грозой, небо затянуто грозовыми тучами.

Во Львове непогода: будя с ливнем и грозами скриншот видео

Во Львове начались буря, ливень и гроза. Об этом сообщает Depo.Львов в пятницу, 30 августа.

Город заливает сильным дождем. Сильные порывы ветра гнут деревья, а небо затянуто темными тучами.

Ранее сообщалось, что на Львовщине были подтоплены четыре города - подъем уровня воды в реке и сильные ливни нанесли ущерб в городах Дрогобыч, Трускавец, Борислав и Стебник.

Также стало известно, что Прикарпатье получит 120 млн на ликвидацию последствий паводка.

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