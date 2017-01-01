Президент уволил 16 глав РГА в Днепропетровской области

Увольнения глав райгосадминистраций связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента.

Президент Владимир Зеленский уволил 16 глав районных государственных администраций в Днепропетровской области. Соответствующие распоряжения были обнародованы 30 августа на сайте главы государства.

Увольнения глав РГА связаны с "окончанием срока полномочий президента Украины".

Так, президент уволил:

- Руслана Буленко с должности председателя Царичанской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Валерия Хведчука с должности председателя Томаковской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Аллу Кисиль с должности председателя Софиевской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Игоря Хрипка с должности председателя Солонянской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Сергея Саламаху с должности главы Пятихатской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Андрея Столбченко с должности председателя Петриковской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Святослава Максимчука с должности главы Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Олега Кириченка с должности председателя Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области

- Виктора Гребцова с должности председателя Межевской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Владислава Зражевского с должности председателя Магдалиновской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Олега Гапича с должности председателя Криничанской районной государственной Днепропетровской области;

- Сергея Нагайченка с должности председателя Криворожской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Сергея Сусловича с должности председателя Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Олега Ковальчука с должности председателя Верхнеднепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Сергея Турченюка с должности председателя Васильковской районной государственной администрации Днепропетровской области;

- Александра Харченко с должности председателя Апостоловской районной государственной администрации Днепропетровской области.

Кроме того, 30 августа было обнародовано распоряжение о восстановлении в должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области Виктора Коляды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet