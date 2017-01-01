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Президент уволил 16 глав РГА в Днепропетровской области

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Увольнения глав райгосадминистраций связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента.
Президент Владимир Зеленский уволил ряд глав РГА в Днепропетровской области
Президент Владимир Зеленский уволил ряд глав РГА в Днепропетровской области
president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский уволил 16 глав районных государственных администраций в Днепропетровской области. Соответствующие распоряжения были обнародованы 30 августа на сайте главы государства.
 
Увольнения глав РГА связаны с "окончанием срока полномочий президента Украины". 
 
Так, президент уволил:
 
- Руслана Буленко с должности председателя Царичанской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Валерия Хведчука с должности председателя Томаковской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Аллу Кисиль с должности председателя Софиевской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Игоря Хрипка с должности председателя Солонянской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Сергея Саламаху с должности главы Пятихатской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Андрея Столбченко с должности председателя Петриковской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Святослава Максимчука с должности главы Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Олега Кириченка с должности председателя Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области
 
- Виктора Гребцова с должности председателя Межевской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Владислава Зражевского с должности председателя Магдалиновской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Олега Гапича с должности председателя Криничанской районной государственной Днепропетровской области;
 
- Сергея Нагайченка с должности председателя Криворожской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Сергея Сусловича с должности председателя Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Олега Ковальчука с должности председателя Верхнеднепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Сергея Турченюка с должности председателя Васильковской районной государственной администрации Днепропетровской области;
 
- Александра Харченко с должности председателя Апостоловской районной государственной администрации Днепропетровской области.
 
Кроме того, 30 августа было обнародовано распоряжение о восстановлении в должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области Виктора Коляды.
 
Напомним, 23 августа Зеленский уволил 17 глав райадминистраций в Житомирской области, а также главу Маневичской райадминистрации Волынской области.
 
А 19 августа были уволены 14 глав РГА в Николаевской и Черкасской областях.

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Теги: Днепропетровская область, увольнение, Владимир Зеленский, указ президента, райгосадминистрация
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Источник: korrespondent.net

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