Обвал в Дрогобыче: задержанных коммунальщиков отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения двоим работникам ЖЕКа, который обслуживал дом, где произошла трагедия.

На месте обвала дома в Дрогобыче facebook.com/MNS.GOV.UA

Дрогобычский горрайонный суд определил двоим сотрудникам коммунального предприятия, задержанным после обвала подъезда в Дрогобыче, меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

По информации Радио Свобода , решение суда касается двух работников ЖЕКа, который обслуживал дом, где произошла трагедия.

Меру пресечения избрали для гавного инженера и начальника участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда.

Ранее сотрудники полиции предъявили 57-летнему мужчине и 60-летней женщине подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, включая пятерых детей. Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие.