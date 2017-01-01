Обвал в Дрогобыче: задержанных коммунальщиков отправили под домашний арест
Суд избрал меру пресечения двоим работникам ЖЕКа, который обслуживал дом, где произошла трагедия.
Дрогобычский горрайонный суд определил двоим сотрудникам коммунального предприятия, задержанным после обвала подъезда в Дрогобыче, меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
По информации Радио Свобода, решение суда касается двух работников ЖЕКа, который обслуживал дом, где произошла трагедия.
Меру пресечения избрали для гавного инженера и начальника участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда.
Ранее сотрудники полиции предъявили 57-летнему мужчине и 60-летней женщине подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, включая пятерых детей.
Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие.
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