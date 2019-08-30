Главу Минздрава со временем заменят - Арахамия

Изначально министром здравоохранения планировали сделать Михаила Радуцкого, а Зоряна Скалецкая должна была стать его замом.

Председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что изначально на должность главы Министерства здравоохранения планировали выдвинуть депутата и основателя клиники Борис Михаила Радуцкого и через несколько месяцев он сможет занять этот пост. Об этом Арахамия сообщил в эфире телеканала ZIK 30 августа.

По словам политика, действующая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая станет заместителем Радуцкого. По словам политика, действующая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая станет заместителем Радуцкого.

"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему нужно где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, и поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - рассказал Арахамия.

Как указал председатель фракции, Радуцкому "надо подготовиться, потому что это должность".

"И ему надо привести все свои дела по бизнесу. Он же сейчас народный депутат, он не должен управлять бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то там вещи, которые ему надо (закончить)", - отметил Арахамия.

Как уточнила депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа, у Радуцкого есть законопроекты из пакета медицинской реформы, которые он хочет на своем посту руководителя комитета принять и провести через парламент. А когда законодательство будет наработано, он пойдет в министерство, чтобы его имплементировать.



Ранее Радуцкий попал в скандал из-за матерной переписки, которую он вел в зале Верховной Рады.

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