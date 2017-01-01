Полиция открыла дело по факту пожара под Львовом

В результате происшествия пострадал и был госпитализирован 39-летний работник химпредприятия.

На месте пожара в Пустомытовском районе Львовской области lv.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на складах химпредприятия под Львовом. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

В результате инцидента пострадал и был госпитализирован 39-летний житель Пустомытовского района. По предварительной информации, у мужчины диагностировали ожоги головы, туловища и верхних конечностей.

Правоохранители устанавливают причину возгорания. Открыто уголовное дело по части 1 статьи 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Проводится расследование, назначен ряд экспертиз.

В ГСЧС Львовской области уточнили, что площадь пожара составила 4100 кв. м. Огонь уничтожил четыре грузовика и шесть легковых автомобилей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet