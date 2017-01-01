Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция открыла дело по факту пожара под Львовом

Комментариев: 0
В результате происшествия пострадал и был госпитализирован 39-летний работник химпредприятия.
На месте пожара в Пустомытовском районе Львовской области
На месте пожара в Пустомытовском районе Львовской области
lv.npu.gov.ua
 
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на складах химпредприятия под Львовом. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
 
В результате инцидента пострадал и был госпитализирован 39-летний житель Пустомытовского района. По предварительной информации, у мужчины диагностировали ожоги головы, туловища и верхних конечностей.
 
Правоохранители устанавливают причину возгорания. Открыто уголовное дело по части 1 статьи 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
 
Проводится расследование, назначен ряд экспертиз.
 
В ГСЧС Львовской области уточнили, что площадь пожара составила 4100 кв. м. Огонь уничтожил четыре грузовика и шесть легковых автомобилей.
 
Напомним, в селе Чишки возле Львова около 14.00 30 августа вспыхнул пожар на открытых складских территориях предприятия Ника друк .
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львов, Львовская область, уголовное дело, полиция, пожар, расследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь