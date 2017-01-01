Полиция открыла дело по факту пожара под Львовом
В результате происшествия пострадал и был госпитализирован 39-летний работник химпредприятия.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на складах химпредприятия под Львовом. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
В результате инцидента пострадал и был госпитализирован 39-летний житель Пустомытовского района. По предварительной информации, у мужчины диагностировали ожоги головы, туловища и верхних конечностей.
Правоохранители устанавливают причину возгорания. Открыто уголовное дело по части 1 статьи 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Проводится расследование, назначен ряд экспертиз.
В ГСЧС Львовской области уточнили, что площадь пожара составила 4100 кв. м. Огонь уничтожил четыре грузовика и шесть легковых автомобилей.
Напомним, в селе Чишки возле Львова около 14.00 30 августа вспыхнул пожар на открытых складских территориях предприятия Ника друк .
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